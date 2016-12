Figc, Pallotta rincara la dose: "Serve gente nuova"

14:40 - C'è voglia di novità ai vertici del calcio italiano. Non solo Andrea Agnelli e Barbara Berlusconi, ora anche James Pallotta, presidente della Roma, dice la sua sulla successione di Abete in Figc. Il numero uno giallorosso si schiera dalla parte dei "riformisti" e chiede un "rinnovamento di governance, regole e uomini". Pallotta vorrebbe che ai vertici ci siano "persone autorevoli e distanti dalle logiche che non hanno finora prodotto soluzioni".

Nella nota di Pallotta si dice che sono gli uomini che hanno finora governato i vertici del calcio italiano "ad averlo portato a una perdita di credibilità a livello nazionale e internazionale". La novità è necessaria. Il presidente della Lega Pro Macalli è intervenuto a difesa dell'Ancien Regime dopo le parole di Agnelli, con attacchi anche personali. Si farà sentire ancora?