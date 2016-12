Figc: il calcio italiano cambia faccia

16:43 - Come cambia il calcio italiano: quanto e quando, soprattutto. Oggi capiremo, si riunisce il Governo-Tavecchio e Claudio Lotito (sì, sempre lui...) metterà in ordine le tante cose sparse in questo mese di studi, incontri e progetti per un nuovo assetto del Pallone. Il modello? Inglese o tedesco o spagnolo o poco importa: sarà italiano, la Riforma degli anni Duemila: un decennio di ritardo rispetto all'Europa che conta si vede e si sente e si sopporta. Questo è il primo atto di una ricorsa che comincia: sarà dura, ma si deve ripartire. Come?

I club - E' la licenza-Uefa il modello imprescindibile. Rose di 25 giocatori, un terzo dei quali provenienti da Settore giovanile e tesserati da almeno 3 stagioni.

Serie A - Ritorno a 18 squadre rispetto alle 20 attuali.

Serie B - Saranno 20 le squadre del torneo di Serie B (oggi sono 22).

Lega Pro - E' quella col più drastico ridimensionamento: dalle attuali 60 squadre si passa a 40. C'è chi dice 36.

I tempi - Ovvio che il progetto non avrà esecuzione immediata. Sarà un cambiamento graduale, da sviluppare entro il 2018, con la progressiva limitazione di promozioni, retrocessioni e ripescaggi.

Allenatori - Sarà tolto il vincolo del blocco del passaggio dei tecnici da un club a un altro nella stessa stagione.

Poi ci saranno altre cose, la nomina del nuovo direttore generale (Michele Uva), questioni legate a multiproprietà, bunus Nazionali, diritti sportivi e conseguenze degli illeciti.

La nomina di Michele Uva alle 16 è diventata ufficiale. Uva, già direttore generale alla Coni Servizi, sostituisce Antonello Valentini.