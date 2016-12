Figc, Carlo Tavecchio è il nuovo presidente

23:16 - Carlo Tavecchio è il nuovo presidente della Figc e sostituisce il dimissionario Giancarlo Abete. Ci sono volute tre votazioni per l'ufficialità della nomina dopo le prime due turnate a vuoto senza il raggiungimento del quorum. Il 71enne ex presidente della Lega Nazionale Dilettanti ha battuto l'altro candidato alla poltrona federale Demetrio Albertini con il 63,33% delle preferenze contro il 33.95% dell'ex centrocampista del Milan.

La nomina del nuovo numero uno del pallone tricolore precederà di poco quella del ct azzurro, che dovrà guidare l'Italia a partire dalle qualificazioni agli Europei. Ed è questa la corsa che pare essere più incerta e avvincente, con Mancini e Conte a guidare l'elenco dei pretendenti alla panchina della Nazionale.

LA LUNGA GIORNATA ROMANA

VOTO FINALE: TAVECCHIO PRESIDENTE



INIZIATA LA TERZA VOTAZIONE

E' cominciata la terza ultima votazione. Per questa basterà raggiungere il 50 %+ 1 dei voti.SECONDA VOTAZIONE: QUORUM NON RAGGIUNTO

Fumata nera anche nella seconda votazione per l'elezione del presidente della Figc: Carlo Tavecchio ha ottenuto 312.68 (63,18) voti, Demetrio Albertini 168.55 (34.07%). Per essere eletto al secondo scrutinio uno dei due candidati doveva ottenere i due terzi dei voti validi; al terzo basta la maggioranza assoluta, ovvero il 50 per cento più uno. Alle 16:45 la terza elezione.

COMINCIATA LA SECONDA VOTAZIONE

Sono ricominciate le operazioni di voto per l'elezione del presidente della Figc. Il presidente dell'assemblea, Pasquale De Lise, ha invitato i 274 delegati accreditati a raggiungere le cabine elettorali, sollecitandoli piu' volte. Il quorum richiesto per l'elezione al secondo scrutinio è pari ai due terzi dei voti validi.

INDISCREZIONE: SERIE B A 22 SQUADRE, SI VALUTANO LE RICHIESTE DI RIPESCAGGIO

Stando a indiscrezioni il presidente dell'alta corte di Giustizia del Coni Franco Frattini ha deciso il ritorno della Serie B a 22 squadre. Ora si stanno valutando le richieste di ripescaggio

PRIMA VOTAZIONE: QUORUM NON RAGGIUNTO

Va alla seconda votazione l'elezione del presidente della Figc visto che non è stato raggiunto il quorum. Tavecchio ha raggiunto il 60% dei voti, Albertini il 35%, la restante percentuale sono schede bianche. Attorno alle 16 la seconda votazione. Per vincere, Tavecchio dovrà ottenere il 66,6% dei voti.

TENSIONE TRA AGNELLI E PREZIOSI

Durante le operazioni di voto alta tensione tra Agnelli e Preziosi. Il presidente del Genoa, "colpevole" di aver detto che il bianconero si era presentato in ginocchio per un posto in consiglio federale, è stato attaccato dallo stesso Agnelli. "Non ti devi più azzardare di nominarmi", ha tuonato.

GALLIANI IL PRIMO A VOTARE

Il primo a votare per la Lega Serie A è stato l'ad del Milan, Adriano Galliani. Poi è stata la volta del presidente della Lazio, Claudio Lotito, altro sostenitore del candidato alla presidenza della Figc, Carlo Tavecchio. Il numero uno biancoceleste ha quindi scherzato con il patron del Napoli, Aurelio de Laurentiis. "Ci aiutiamo a vicenda", ha detto alle hostess, provando ad entrare nella cabina elettorale assieme al presidente partenopeo.

VIA ALLE OPERAZIONI DI VOTO

Al via il primo voto nell'assemblea elettiva della Figc. Con 274 delegati accreditati per 509 voti su 278 aventi diritto (con 516 voti totali) si sono aperte le operazioni per eleggere il nuovo presidente federale: prima tornata in cui servono tre quarti dei voti validamente espressi.

TOMMASI: "NOI ABBIAMO SCELTO ALBERTINI"

"Abbiamo passato troppo tempo ad arrampicarci sugli specchi. Ora abbiamo l'obbligo di darci un rappresentante e abbiamo la fortuna di poter scegliere tra due candidati. Noi abbiamo scelto Albertini perché abbiamo un'idea del nostro sport che vogliamo portare avanti: ho un sogno che il progetto sportivo sia il centro della federazione". Damiano Tommasi ha aperto così il suo intervento nell'assemblea elettiva della Figc: il presidente dell'assocalciatori ha ribadito il sostegno ad Albertini della componente che guida. "Le componenti tecniche hanno un ruolo di responsabilità che forse ancora non siamo in grado di sostenerle in toto - ha spiegato l'ex giocatore della Roma - Io sono un giovane dirigente, ma un vecchio calciatore. E siamo qui per trasferire le emozioni dal campo all'urna, dal campo alle scrivanie. Abbiamo un'occasione: scrivere una pagina nuova, voltare a destra o sinistra. Mi auguro che i selfie che ci faremo qui rappresenteranno la nostra idea del calcio".

ALBERTINI: "METTO A DISPOSIZIONE LA MIA ESPERIENZA"

"Non ho mai fatto una corsa sui numeri, non è un partita contro qualcuno, ma voglio dare la possibilità di una scelta diversa. Voglio essere l'alternativa, dopo otto anni da dirigente sportivo e tanti sui campi. Metto a disposizione la mia esperienza". Così Demetrio Albertini, candidato alla presidenza della Figc, nel suo discorso all'assemblea elettiva. "Cultura sportiva, progetto e governance le mie tre macroaree - ha detto l'ex rossonero - e non possiamo non cominciare dalla prima. Vorrei giudizio oggettivo".

TAVECCHIO: "LEGHE E COMPONENTI UNITE PER IL CALCIO"

"Solo l'unità delle Leghe, da cui nasce la mia candidatura, può garantire lo sviluppo del calcio italiano, ma serve il contributo delle componenti tecniche e degli arbitri. Facciamo un passo indietro per farne due avanti tutti insieme". Lo ha detto il presidente della Lega dilettanti, Carlo Tavecchio, nel suo discorso programmatico all'assemblea elettiva della Figc, non nascondendo "l'amarezza" per quanto avvenuto in campagna elettorale.

LA PRIMA VOTAZIONE DOPO LE 14

Si è allungato il programma della giornata: la prima votazione è prevista dopo le 14, ma di sicuro non sarà quella decisiva per l'elezione del nuovo presidente della Figc.

GLI ARBITRI CON ALBERTINI

"Noi arbitri sosteniamo la candidatura di Demetrio Albertini". Lo ha detto il presidente dell'Aia, Marcello Nicchi, nel suo intervento all'assemblea elettiva della Figc. "Crediamo comunque che tutti insieme si possa lavorare per la riforma del sistema per il bene del mondo del calcio".

E' ARRIVATO ANCHE AGNELLI DALL'AUSTRALIA

"Tutto bene? Sì, più o meno…". Sono le uniche parole pronunciate, con un sorriso, dal presidente della Juve, Andrea Agnelli, giunto, nonostante problemi di volo, all'assemblea elettiva della Figc, direttamente dall'Australia dove la squadra di Allegri era impegnata in un'amichevole con l'ex Del Piero.

MACALLI: "LA BADANTE L'HO LASCIATA A CASA..."

"Non sono venuto qui con la badante, l'ho lasciata a casa e posso guardare alla mia coscienza con tranquillita', nonostante tutto quello che si e' detto in questi giorni". Lo ha detto il presidente di Lega Pro, Mario Macalli, nel suo intervento all'assemblea elettiva della Figc in riferimento alle accuse sull'eta' contro di lui e il candidato alla presidenza Tavecchio. "Come Lega Pro non abbiamo chiesto nulla al candidato che appoggiamo (Tavecchio, ndr), sicuri che non potra' fare altro che seguire la strada tracciata finora: lavorare per la crescita dei giovani e formare calciatori per il bene della nostra nazionale". "Spero che il nostro candidato vinca - ha proseguito Macalli - ma anche che da domani chiunque dovesse perdere deve collaborare con chi ha vinto per lavorare per un mondo del calcio nuovo".

ABODI: "SI RIPARTE CON UNITA' DELLE LEGHE"

"Abbiamo deciso di appoggiare con Tavecchio una persona e un progetto. Con lui vogliamo ripartire, da quell'unita' delle leghe che non c'e' mai stata. Oggi si apre la prospettiva che si possa riprendere a lavorare insieme". Cosi' il presidente della Lega di serie B, Andrea Abodi, ha ribadito i sostegno dei club cadetti a Tavecchio. "Mi auguro che il tavolo torni a essere rotondo - ha detto nel suo intervento all'assemblea in corso a Fiumicino -, le leghe e le componenti tecniche con uno spirito nuovo riprendano lo spirito di un tempo. Unita', equilibrio, fiducia, orgoglio intraprendenza per difendere la nostra passione che non deve mai venir meno. Ma dobbiamo recuperare la dignita' messa a repentaglio in queste settimane: l'autonomia va difesa, ma bisogna meritarsela. Più saremo intraprendenti, più sapremo ascoltare e meno spazio ci sara' per profanare la nostra realtà".

CARRARO: "TAVECCHIO MEGLIO DI ALBERTINI"

"Io sono un sostenitore del fatto che la federazione esprima un suo presidente e credo che Tavecchio, con le sue lacune, sia meglio di quanto non sia Albertini. Non sono favorevole al commissiamento". Così l'ex presidente di Figc e Coni e attuale membro Cio, Franco Carraro. "Mi auguro che Tavecchio ce la possa fare - aggiunge - . Ma non c''è dubbio che una persona da sola non può farcela, bisogna che le altre componenti collaborino. Non c'è un provvedimento che un presidente federale abbia portato in consiglio non sia stato votato. E' un mondo composito, dalla piccola societa' dilettantistica alla Juventus, e a volte ci si mette dietro al paravento della difficolta' della governance perché non si fanno delle cose. Vediamo se Tavecchio farà delle proposte, io sono convinto che il consiglio federale le voterà".

CAIRO: "ASPETTIAMO IL VOTO E VEDIAMO"

"Aspettiamo il voto e vediamo: la maggioranza decide". Urbano Cairo, presidente del Torino e tra i promotori della lettera dei club di A che aveva chiesto il passo indietro di Tavecchio e Albertini, resta cauto dopo che il Cesena ha fatto un passo indietro. "Sarà la federazione di Lotito? Non credo - ha detto dall'assemblea Figc - Se vuole un ruolo in federazione, deve fare un passo indietro nella Lazio. Sarebbe come se io, editore de La7, volessi avere un ruolo nella Rai".

"DA QUI ESCA GOVERNANCE FORTE"

"Il Coni ha una funzione di indirizzo e guida, il nostro augurio è che da questa giornata esca fuori una governance forte del calcio". Con il saluto del comitato olimpico nazionale rappresentato dal segretario generale Roberto Fabbricini si è aperta l'assemblea elettiva della Figc. "Sono onorato di assistere alla nascita del nuovo governo del pallone per il prossimo biennio - ha aggiunto Fabbricini -. Un ringraziamento va a Giancarlo Abete: dal 2007 ha governato questa federazione e per sua scelta lascia il timone ad altri. Ma il suo ruolo resta importante, anche in Uefa e la sua permanenza in Giunta Coni è sinonimo di signorilità e competenza".

ABETE: "NIENTE COMMISSARIO"

"Spero che la Figc abbia un presidente, non un commissario. Non ho mai creduto agli unti del signore, non serve chi non ha dimestichezza con i voleri che vengono dal basso, dalla base". E' un passaggio dell'intervento con cui il presidente dimissionario della Figc, Giancarlo Abete, ha aperto l'assemblea che eleggera' il suo successore. "Se dovessimo pensare che per governare serva un largo consenso anche il Coni doveva essere commissariato: la cultura del pensiero unico non appartiene alla democrazia".

ALBERTINI: "HO LANCIATO UNA SFIDA SULLE IDEE"

"Io ho lanciato una sfida sulle idee. Mi sono messo a disposizione, proponendo un'opportunità di cambiare". Lo ha detto Demetrio Albertini, candidato alla presidenza Figc, a pochi minuti dall'inizio dell'assemblea elettiva. "Obiettivi per oggi? Esporre nel mio discorso il progetto sportivo che è alla base della mia proposta. "Io tengo molto alla crescita dei giovani, spero che le società ci credano come noi e che si possa fare un progetto unitario", ha proseguito. "Conte ct? Ci pensiamo dopo l'elezione".

FERRERO: "SAMP VOTA SECONDO CONTENUTI E COSCIENZA"

"Voterò secondo contenuti e coscienza". Il presidente della Samp, Massimo Ferrero, non si sbilancia poco prima del via dell'assemblea della Figc che dovrà eleggere i nuovi vertici: i blucerchiato erano uno dei club che dopo lo scivolone su stranieri e banane di Tavecchio candidato alla poltrona di via Allegri si era unita al gruppo dei dissidenti guidati da Juve e Roma.

BERETTA: "LAVORARE TUTTI INSIEME"

"L'importante ora è lavorare tutti insieme. Sono fiducioso". Così il presidente della Lega di A, Maurizio Beretta.

BALDISSONI: "TAVECCHIO? NOSTRA POSIZIONE NOTA"

"La nostra posizione la conoscete". Così l'ad della Roma, Mauro Baldissoni, a pochi minuti dell'assemblea elettiva della Figc, in cui la società giallorossa, al contrario della maggioranza dei club della Lega di A, non votera' il candidato Carlo Tavecchio.

LEONARDI: "NOI FEDELI ALLA SCELTA"

"Nonostante una campagna mediatica paradossale, noi siamo fedeli a quanto deciso in Lega perché sono convinto che l'unica via d'uscita è la sinergia delle quattro Leghe". Il dg del Parma, Pietro Leonardi, non ha dubbi su come si è schierato il club emiliano nella contesa sulla presidenza della Figc. Il dirigente del Parma ha ribadito la posizione: "Le polemiche le lascio fare agli altri, le parole contano poco - ha aggiunto - . Viviamo in un mondo in cui contano le parole e poco la sostanza. L'assemblea di lega ha deciso per un programma innovativo e noi siamo fedeli a questo". Quanto alla frase su stranieri e banane pronunciata da Tavecchio e causa del polverone, Leonardi difende il candidato alla presidenza: "Io non giudico in questo senso, però quando si fanno errori e si chiede scusa bisogna dare questa possibilità. Evidentemente c'è stata volontà di incentivare tutto questo per altri motivi".

LOTITO: "TUTTE LE LEGHE SONO UNITE"

"Le quattro leghe sono presenti con un programma condiviso, perdere l'occasione sarebbe un delitto. La Lega di è spaccata? L'urna parlerà". Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, grande sostenitore di Tavecchio, è fiducioso in vista dell'elezione del presidente della Figc. "C'è chi lavora per il sistema e chi a livello personale - ha aggiunto - Contro Tavecchio ci sono stati atti di killeraggio mediatico, fanno capo a dei riferimenti ben precisi sia di chi li ha promossi sia di chi li ha messi in atto".

PREZIOSI: "CONTRO TAVECCHIO FALSI MORALISMI"

"Contro Tavecchio c'è solo un falso moralismo". Enrico Preziosi, presidente del Genoa, è nella cordata della serie A che appoggia Carlo Tavecchio nella corsa alla presidenza alla Figc e ha ribadito la linea del club che dirige e punzecchia gli 'avversari'. "Se sarà difficile governare con la lega spaccata? Lo dice chi perde...", ha sottolineato Preziosi, aggiungendo che la "sua uscita sui calciatori extracomunitari è stata infelice, ma ha chiesto scusa" riferendosi agli "stranieri e le banane" pronunciata da Tavecchio e che ha scatenato la bufera. "Chi ha criticato Tavecchio ha fatto solo del falsi moralismi - ha ribadito -. Chi ha sottoscritto il documento a favore della candidatura deve essere coerente e io lo sono".

MAROTTA: "CONTE CT? PUO' FAR BENE"

"E' un ottimo professionista che puo' far bene anche in Nazionale". Beppe Marotta tira la volata ad Antonio Conte, ex tecnico della Juve, nella rosa ristretta dei possibili candidati per il ruolo di commissario tecnico. Il direttore generale della Juventus ha sottolineato che Conte "è un allenatore che può far bene nei club come in nazionale. Ma la scelta non compete a noi".

IL PROGRAMMA: PER LE 19 IL NOME DEL PRESIDENTE

I lavori federali inizieranno alle 11.30 con il discorso di Abete, seguito da quello dei delegati, che avranno 5' a testa. Tra le 13 e le 13.30 la prima votazione, un paio di ore dopo la seconda, mentre la terza e finale si svolgerà alle 18. Il nome del nuovo presidente, quindi, dovrebbe uscire tra le 18.30 e le 19.

MAROTTA: "SARA' DIFFICILE GOVERNARE"

"Il consiglio Figc è frammentato e non sarà facile attuare le riforme nell'immediato. In Lega Calcio ci sono due anime, la spaccatura è evidente". Cosi' il dg della Juventus, Beppe Marotta, in attesa del via dell'assemblea elettiva della Figc. "Non credo in un ricompattamento - ha aggiunto - Lascia perplessi il super attivismo di Lotito che fa da tutor al candidato Tavecchio, cosa impopolare ed unica nella storia della federazione. Sembra che ci siano interessi personali a discapito dei collettivi".

ALLE 11.30 L'INIZIO DELL'ASSEMBLEA

E' fissato per le 11.30 l'inizio dei lavori per l'elezione del presidente Figc. L'appuntamento è fissato all'Hotel Hilton di Fiumicino.