FIGC, Barbara Berlusconi chiede una svolta

17:50 - Duro attacco di Barbara Berlusconi, "first lady" del Milan, nei confronti di vertici della FIGC, accusati di essere oramai "superati". Le sue parole: "Quell'attuale è una governance litigiosa, bloccata dai veti reciproci, che non funziona, non ha visione, non programma e non ha a cuore la promozione del calcio italiano nel mondo. Mentre gli altri Paesi conquistano quote di mercato in Asia e Medio Oriente".

Successivamente la vicepresidente rossonera continua così: "Dopo due Mondiali in cui non abbiamo superato il primo turno e dopo che un campionato non ricco come quello portoghese ci ha superato è giunta l'ora di cambiare". Parole che non sanno assolutamente di autocandidatura, ma di voglia di rinnovamento, iniziato con il club di via Aldo Rossi.