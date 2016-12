Fifa, trasferimenti in aumento nel 2013: +41% rispetto al 2012

15:48 - Il calcio è in uscita dalla crisi? Secondo quanto rivela uno studio di Global Transfer Market pubblicato sul sito ufficiale della Fifa sì. Infatti,

nel mondo, i circa 6000 club professionistici di circa duecento federazioni hanno speso 3,7 miliardi di dollari (2,7 miliardi di euro) per trasferimenti internazionali di giocatori nel 2013. Tale cifra è in aumento del 41% rispetto al 2012. L'Italia è seconda nella classifica per spese/ricavi.

Le cifre emerso dallo studio riguardano solo gli indennizzi per i trasferimenti internazionali di giocatori ancora sotto contratto con un altro club, ossia 1628 dei 12309 globali effettuati nel 2013, il 14%. La maggior parte riguarda quindi giocatori a parametro zero per via della legge Bosman o prestiti. La Fifa non contempla in questo studio i cambi di club a livello nazionale.



I club italiani sono secondi al mondo per le spese: con 475 milioni di dollari, in aumento del 120% rispetto al 2012. I club di Serie A sono preceduti solo dai club inglesi, che hanno sborsato ben 913 milioni. L'Italia è seconda in classifica anche a livello di ricavi dai trasferimenti all'estero con 436 milioni di dollari, in scia alla Spagna prima con 565 milioni.



Quindi globalmente le società italiane accusano una perdita di 39 milioni di dollari. Per l'Inghilterra, il disavanzo è di 613 milioni, mentre i club spagnoli sono in ''attivo'' per 246 milioni.