Fifa, Michel Platini non si candiderà alla presidenza

18:01 - Michel Platini ha deciso di non candidarsi alla presidenza della Fifa. L'attuale numero uno della Uefa lo ha annunciato ufficialmente rinunciando alla sfida con Sepp Blatter: "E' una scelta fatta col cuore - ha spiegato Platini -. Mi presenterò per un nuovo mandato alla Uefa e non alla Fifa. Voglio finire ciò che ho cominciato e stiamo lavorando a progetti molto importanti che desidero vedere ultimati prima di nuove sfide".

Intervenuto a Montecarlo in occasione dell'evento che apre la nuova stagione del calcio di club, Platini ha posto fine alle voci di una sua candidatura alla presidenza della FIFA nel 2015. Il Presidente Uefa - si legge nel sito ufficiale dell'organo che governa il calcio europeo - ha comunicato la sua decisione ai presidenti e ai segretari generali delle 54 federazioni nazionali affiliate alla Uefa durante un incontro svoltosi prima dell'annuncio. "Voglio finire ciò che ho cominciato", ha aggiunto Platini, riferendosi ai progressi compiuti dal calcio europeo dopo il suo arrivo alla guida dell'Uefa nel 2007 e ai vari progetti in corso e programmati per il futuro. "Come avete avuto modo di vedere - ha spiegato Platini - l'Uefa sta lavorando ad alcuni progetti molto importanti e io desidero vederli portati a compimento prima di prendere in considerazione l'ipotesi di nuove sfide. Questo non è il momento, non è il mio momento. Non ancora. Voglio finire ciò che ho cominciato. Anche quando ero un giocatore, ho sempre portato a compimento i miei contratti, ho sempre voluto onorare i miei obblighi. Ora è lo stesso. Voglio rispettare fino alla fine il contratto che mi lega alla Uefa. Se le federazioni lo vorranno, e da quanto ho potuto vedere stamani mi sembra che sia così, credo di avere davanti ancora molti anni prima che il mio contratto si esaurisca".