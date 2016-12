Fifa, bufera Mondiale: "No al Qatar". "Tutto falso"

16:51 - A lanciare i primi dubbi sui mondiali di calcio Quatar 2022 era stato Blatter con quel "è stato un errore". Ora che la Fifa, o una parte di essa, ci stia ripensando, è ufficiale: Theo Zwanziger, membro del comitato esecutivo, ha dichiarato: "Non credo che nel 2022 si giocherà in Qatar, fa troppo calco, i medici non assicurano condizioni di sopravvivenza per calciatori e tifosi". Ma la Federazione lo smentisce. E spunta il caso.

Zwanziger, ex presidente della Federcalcio tedesca, ha reso pubblici i dubbi che molti avevano avuto: con temperature medie che in estate superano i 40°, i rischi per i tifosi sono tanti. "I medici non vogliono questa responsabilità" ha detto il membro del comitato Fifa, "possono costtruire stadi 'freschi', Ma la Coppa del Mondo non si gioca solo negli impianti: i tifosi di tutto il mondo si scontreranno con il clima torrido del Qatar e al primo caso di pericolo di vita scatenerà un'inchiaesta. La Fifa non vuole questo".

All'inizio era stato lo scandalo delle bustarelle per l'assegnazione del mondiale a Doha, con diversi consiglieri delle federazioni africane indagati per corruzione, Mohammed Bin Hammam (presidente della federcalcio asiatica) squalificato a vita per aver indotto con 'donazioni' i paesi caraibici a votare il Qatar e Karl-Heinz Rumenigge, trovato dal suo ritorno dall'emirato con due Rolex da 250 mila euro 'sospetti'. Poi lo scandalo dei lavoratori-schiavi utilizzati nella costruzione degli impianti: immigrati principalmente dal Pakistan, sottopagati (o anche non pagati) con diversi casi di morti sospette. Ora questa polemica sulle avverse condizioni macchiano un mondiale ancora così lontano.

Ma nonostante le parole di Zwanziger dal bureau della Fifa arriva la smentita: "Il tedesco ha parlato per proprio conto". Resta però in piedi l'ipostesi di spostare il mondiale 2022 in inverno, quando le temperature non siano un attentato alla salute dei visitatori.