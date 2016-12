Fifa, Blatter rilancia: pronta la nuova candidatura

11:15 - Sembrava essere giunto il momento dei saluti e invece, ancora una volta, Joseph Blatter non molla la poltrona della Fifa. L'attuale presidente ha intenzione di ricandidarsi alle prossime elezioni, nel maggio 2015. Dai microfoni di RSI lancia la sfida:"Sono in buona salute e non vedo perché debba pensare a fermare il lavoro che sto facendo, interrompendo così il processo di consolidamento della Fifa".

A chi lo accusa di non avere più l'età per ricoprire tale ruolo, risponde: "Credo non si debba fare una scelta in base all'età: sarebbe un fatto fortemente discriminatorio". Insomma, il n.1 della FIFA ha intenzione di rilanciare la sua candidatura per la quinta volta consecutiva. Per il momento solo Jérôme Champagne, collaboratore FIFA dello stesso Blatter, lo ha sfidato. Inoltre, Blatter, ha chiesto al Comitato olimpico internazionale riunito a Sochi, che venga abolito il limite di 80 anni per i membri del CIO, di cui lui fa parte in quanto reggente della FIFA.