Fifa, Blatter: "I fatti di Roma? Il calcio non merita tutto questo" 

18:28 - ''Il calcio non merita tutto questo, il nostro sport è fatto per unire e non dividere la gente''. Così il presidente della Fifa Sepp Blatter ha commentato quanto accaduto sabato a Roma prima della finale di Coppa Italia. "Io condanno ogni forma di violenza nel e attorno al calcio e faccio un forte appello al fair play. Quando accadono certi fatti si violano i principi fondamentali dello sport. Dobbiamo stare uniti e dire no alla violenza".