Feyenoord, Pellè perde la testa per il pari subito al 95' 

10:46 - Il Feyenoord sta per vincere 2-1, ma al 95' arriva il pari del Twente e Graziano Pellè diventa una furia. L'attaccante italiano, che in Olanda viaggia con un media di un gol a partita, ha lasciato il campo tirando calci alla panchina e poi alle telecamera nelle postazioni per le interviste. Il leccese, che aveva sbloccato il match al 13' con un'ottima girata, non ha sicuramente preso bene il gol degli avversari. A segno per il Twente anche l'ex Inter Castaignos.