Ferrero: "Se c'è un funerale Lotito vuole fare il morto"

18:15 - "Lotito? Se c'è un funerale vuole fare il morto, se c'è un matrimonio vuol fare lo sposo". A parlare del presidente della Lazio, a margine dell'assemblea elettiva della Figc, è il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. "Ovviamente lo dico scherzando ma è un protagonista nato" ha aggiunto Ferrero, che ha definito il presidente della Lazio "un gladiatore, un grande uomo". "Spero che tutto possa portare a un calcio migliore" ha commentato.

"Oggi ho imparato che qui si fanno tante chiacchiere- ha inoltre detto Ferrero - Diamo una botta forte a questo calcio. Per quanto riguarda il nuovo presidente federale, nel comunicato che abbiamo fatto chiedevamo decreti per il calcio - dice ancora Ferrero - Noi non siamo inferiori a nessuno, abbiamo scuole calcio e giocatori preparati, spero che all'interno di una delegazione vincano i contenuti. Dobbiamo portare le famiglie negli stadi - dice, incappando in diretta nello scivolone di un 'nei stadi' - essere sereni, il calcio è spettacolo. Vanno in campo 22 gladiatori e la gente deve andare lì senza paura". Anche se geograficamente lontani, tra Ferrero e Lotito è già derby di 'espressioni colorite'.