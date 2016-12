Ferguson a Torino: ha chiesto Vidal

17:09 - Il Manchester United ha rotto gli indugi: e offre 30-32 milioni per Arturo Vidal. L'offerta, anzi, è stata formalmente presentata da sir Alex Ferguson, mercoledì sera ospite d'onore allo Juventus Stadium per la finale di Europa League e seduto accanto ad Antonio Conte. Si è molto discusso sul faccia a faccia tra i due, quasi una investitura per la proposta al tecnico di trasferire allo United, e invece da quel che risulta Ferguson ha chiesto a Conte lumi su Vidal.

La Juventus che cosa risponde? La cessione di Vidal fa parte dei uno dei progetti bianconeri: perdere il cileno significa tenere Pogba, e strategicamente ha un senso preciso. Al momento però il club bianconero vuole almeno 40 milioni per il centrocampista, cifra di mercato che si ritiene attendibile per i parametri europei. Il discorso è avviato, Ferguson ha presentato le carte dello United, ora bisogna procedere con una fretta relativa. Non è una trattativa semplice.