Fausto Rossi, giustiziere del Barcellona: "Che soddisfazione, qualcuno si era dimenticato di me"

12:09 - E' l'eroe di Spagna. Fausto Rossi da Torino, giocatore della Juve in prestito al Valladolid, è riuscito nell'impresa di offuscare la stella di Messi e di stendere il Barcellona con un suo gol. Una bella soddisfazione per un tifoso del Real Madrid. "Per me è grandissima, penso anche che sia meritata. Qualcuno si era dimenticato di me - ha detto il centrocampista - Bronzetti mi ha chiamato per conto del Real. Cristiano Ronaldo è il mio preferito".

Fino a ieri aveva fatto gol soltanto ad Ascoli, Grosseto e AlbinoLeffe. Il primo sigillo nella Liga però è pesante come un macigno perché ha condannato il Barcellona. Per Fausto Rossi, che ha iniziato nelle giovanili della Juve con cui ha vinto il Torneo di Viareggio nel 2009 e nel 2010, e poi si è trasferito in prestito a Vicenza e Brescia prima di trasferirsi in Spagna, un sabato indimenticabile. "Ho sempre creduto che il mio momento potesse arrivare - ha detto al Corriere dello Sport - Probabilmente sta arrivando. Messi? E' un campione, normale che in campo ti stupisca vederlo da vicino. Ma in quel momento pensavo più al Valladolid che al fatto di giocare contro il Barcellona...".