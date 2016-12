Falco espulso dal Brasile 

17:52 - L'anonimo Mario Ferri, (molto) più famoso come Falco o Superman ha ricevuto da parte della polizia federale l'obbligo di lasciare il Brasile entro tre giorni, pena l'arresto con conseguente deportazione. L'invasore italiano si è reso protagonista al diciassettesimo di Belgio-Usa entrando in campo con la maglia "Save favela children. Ciro vive". Per Ferri non è una novità l'invasione di campo, dopo Champions e Mondiale per club, ora anche un vero e proprio Mondiale.

Il ragazzo di Montesilvano era entrato allo stadio con l'accredito da fotografo e pass speciale per disabile. Alla Fifa non era andato giù soprattutto quest'ultimo dettaglio, definendo Falco "cattivo esempio e offesa verso i disabili". L'invasore tramite un sms all'Ansa si era giustificato ritenendo il pass da invalido "l'unico metodo disponibile" scusandosi con chiunque si fosse offeso, ma ritenendo i due messaggi di pace più importanti.