Fair-play, Platini rassicura i club: "Nessuna esclusione della Coppe"

12:05 - Bastone e carota. Dalle pagine di "Le Parisien" Michel Platini annuncia pesanti sanzioni per chi non ha rispettato il fair play finanziario, ma rassicura i club, garantendo che non ci saranno comunque esclusioni dalle Coppe. "Le prime decisioni saranno annunciate a inizio maggio - ha spiegato -. Se vi aspettate lacrime e sangue, sarete delusi. Ci saranno provvedimenti duri, ma non esclusioni dalle competizioni europee".

Pugno duro, dunque, per chi non rispetta le regole, ma nessuna punizione esemplare in arrivo per le società che non rispetteranno il dispositivo che vieta ai club di spendere più di quanto incassano. "Le perdite complessive dei club europei sono passate da 1,7 miliardi di euro a un miliardo quest'anno - ha precisato con soddisfazione Platini - quindi stiamo vincendo la nostra scommessa. Anche se alcune società sono sempre al limite". In quest'ottica una menzione a parte il presidente della Uefa la dedica poi al Psg: "Non sono affatto sicuro che il Paris Saint-Germain rispetti il fair-play finanziario".



Infine una battuta riguardo la sua candidatura alla presidenza della Fifa: "Prenderò una decisione qualche mese dopo la Coppa del mondo".