Fair Play Finanziario: Psg e Manchester City sanzionate

Quello che SportMediaset.it aveva anticipato nel lungo dossier proposto sul Fair Play Finanziario UEFA si è dunque avverato. La UEFA ha punito i club che non hanno rispettato i criteri del primo periodo di monitoraggio, in questo caso Psg e Manchester City. La sanzione è stata identica per le due società: ammenda da 60 milioni di euro, decine di tagli dai ricavi Uefa, rosa Champions per la prossima stagione ridotta a 21 giocatori e stesso monte ingaggi dell'attuale annata. Tra le squadre punite in tono minore, si apprende, ci sono anche Galatasaray, Zenit, Trabzonspor, Anzhi, Levski Sofia e Bursaspor.

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, è arrivata la risposta del Manchester City, in cui si legge che il club potrà comunque spendere al massimo 60 milioni di euro nella prossima campagna di mercato, mantenendo comunque lo stesso monte ingaggi di quest'anno, imponendo scelte in entrata e in uscita per non contravvenire questa limitazione. Il club inglese non presenterà ricorso, ma ha specificato: "Il club può confermare che è stato in trattativa con la UEFA nel corso dell'ultimo mese - in relazione all'applicazione della normativa sul Fair Play Finanziario - come è stato ampiamente riportato e comunicato dalla UEFA. Al centro di queste discussioni c'è un disaccordo fondamentale tra il club e le rispettive interpretazioni della UEFA sui regolamenti del FFP sui giocatori acquistati prima del 2010. Il club ritiene di aver rispettato le regole su questa ed altre questioni. La spesa del club sui nuovi giocatori per la finestra di trasferimento della prossima estate, al netto degli incassi sui giocatori che potrebbe vendere, sarà limitato a 60 milioni di euro".