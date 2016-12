Fair play finanziario: Manchester City e Psg sanzionati

10:37 - Sono in arrivo le prime sanzioni per Manchester City e Psg, colpevoli di aver violato le regole del Fair play finanziario. Secondo quanto riportato da L'Equipe, l'Uefa imporrà ai parigini di mettere in lista solamente 21 giocatori (anziché 25) nella prossima Champions. Inoltre, il club dovrà pagare una multa di 60 milioni di euro entro i prossimi tre anni e non potrà aumentare l'attuale tetto salariale complessivo. Stesso discorso per il City.

Entrambi i club, secondo le indiscrezioni non ancora confermate dall'Uefa, hanno tempo fino al weekend per trovare un accordo con l'organizzazione presieduta da Platini, dopodiché le sanzioni diventeranno realtà.