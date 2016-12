Fair Play Finanziario, Ciabattini: "La Uefa punisca il Psg"

17:10 - Spendere tanto uguale vincere tanto non è un'equazione valida nel mondo del calcio. C'è chi ottiene grandi risultati mantenendo il controllo totale del bilancio e dei costi come Borussia Dortmund e Bayern Monaco e chi, pur spendendo cifre folli non sfiora nemmeno i trionfi del club bavarese. Il confronto del costo della rosa tra i top club europei offre sicuramente spunti interessanti. Il Manchester City ha la spesa più importante, con Dortmund, Napoli, Bayern e Porto tra le società più virtuose.

Con un'intervista esclusiva a Paolo Ciabattini, esperto di calcio-business e autore del libro "Vincere col Fair Play Finanziario", SportMediaset.it chiude il dossier di quattro puntate sulla delicata questione del Fair Play Uefa, analizzando i costi della rosa dei top club e facendo un punto sulle principali tematiche del calcio italiano.

Dott. Ciabattini, come interpreta i dati che sono emersi riguardo il costo della rosa dell’esercizio 2013 rispetto ai risultati sportivi che sono maturati nel corso della stagione scorsa?

"Ci sono club estremamente spendaccioni, ma anche club gestiti molto bene con costi contenuti all’interno delle risorse generate e ottimi risultati sportivi come nel caso delle due finaliste di Champions della scorsa stagione. Il confronto del costo della rosa tra i top club europei offre senza dubbio degli spunti molto interessanti. Il costo della rosa di un club comprende il costo degli stipendi più la quota d’ammortamento del costo del cartellino di competenza dell’esercizio. Per comodità, ho usato il costo totale degli stipendi del club, che comprende anche la parte non inerente l’area sportiva, la quale generalmente non impatta in maniera significativa. Manco a dirlo, il costo della rosa più imponente è quello del Manchester City. Nei suoi primi 5 anni,lo sceicco Mansour ha investito oltre 500 milioni di euro. Segue il Real Madrid con 340 milioni di euro di costo della rosa ai quali però dovremmo togliere i costi relativi agli altri sport della polisportiva, almeno 20/30 milioni di euro. PSG e Chelsea si trovano in terza posizione, davanti al Barcellona al cui dato vanno tolti i costi del basket, della pallamano, del calcetto etc. In sesta posizione il Manchester United, un dato che francamente non è avvalorato dalla qualità della sua rosa. I Campioni di Germania sono settimi, appena davanti all’Arsenal ed alla Juventus. L’Inter che è arrivata nona in Italia, rappresenta il decimo o al massimo eventualmente l’undicesimo costo della rosa più elevato se contiamo anche il Liverpool di cui non abbiamo ancora i dati. Il Milan segue con un solo milione di distacco".



Borussia Dortmund, Bayern, Napoli e Porto rappresentano le realtà più virtuose, gli esempi da seguire maggiormente in chiave Fair Play Finanziario per la loro capacità di coniugare risultati sportivi ed economici frutto della programmazione e della qualità del management. Il Borussia Dortmund che ha perso la finale di Champions a 5 minuti dalla fine, ha un costo della rosa pari a meno di un terzo di quello del City, alla metà di quello dell’Arsenal, più basso di quasi 100 milioni rispetto a quello della Juventus e inferiore di oltre 60 a quello dell’Inter. Gli ammortamenti del Borussia Dortmund sono un ottavo di quelli del City, un quinto di quelli dell’Inter e quasi un terzo del dato della Roma che non si è classificata per le competizioni europee. Complimenti al Borussia! Per quanto riguarda gli stipendi, il City è davanti a tutti con addirittura 100 milioni in più del PSG. Con la legge che prevede un’aliquota del 75% sugli stipendi al di sopra del milione di euro fino ad un impatto massimo pari al 5% del fatturato, il costo del PSG nella prossima stagione dovrebbe aumentare di altri 20 milioni di euro Il Bayern supera i 200 milioni di euro, ma è lontano dal City".



CONFRONTO ECONOMICO TOP CLUB 2012-13

Club Valore Prod. Plus/

Minus Ricavi senza Plus Stipendi % Fatturato Amm. giocatori Costo della rosa Tot costi

Prod. RISULTATO prima delle imposte Real Madrid 521 18 503 246 49% 95 340 465 48 Barcellona 491 10 481 276 57% 60 336 443 44 Manchester United 448 11 437 217 50% 50 268 374 11 Bayern 432 2 430 203 47% 52 255 408 22 Arsenal 337 57 281 186 66% 50 235 274 8 Dortmund 305 38 253 106 42% 12 118 240 60 Milan 292 15 277 157 57% 24 180 277 2 Juventus 284 8 275 164 60% 49 213 288 -10 Inter 201 34 167 121 72% 59 181 270 -80 Roma 153 29 124 94 74% 31 125 161 -37 Napoli 152 32 120 67 56% 39 106 143 14 Lazio 110 2 108 64 59% 19 84 112 -9 Manchester City 390 7 383 280 73% 97 378 444 -62 Psg* 399 - 399 192 48% 82 274 364 29 Chelsea 325 17 308 213 69% 71 283 369 -61 Porto 155 76 78 54 69% 27 81 123 21 Galatasaray 132 - 132 80 61% 16 96 150 -9

* StimaFonti: Bilanci e sito "Appunti di Luca Marotta"Bilancio Milan: stima di Calcioefinanza.it

Cosa porteranno i nuovi investitori stranieri?

"Nuova managerialità attraverso una nuova classe di manager sportivi"



Si parla sempre della necessità di nuove figure manageriali nel mondo dello sport, ma questo secondo molti necessario ricambio generazionale sta realmente avvenendo secondo lei?

"No"

Ma allora Elkan ha ragione nell’affermare che i posti di lavoro ci sono ma i giovani d’oggi sono poco motivati?

"Non condivido minimamente le parole di Elkann".

Cosa pensa dei 2 amministratori delegati al Milan?

"In alcune aziende tedesche si usa il doppio Amministratore Delegato. Si può fare a patto che siano chiare le aree di competenza, gli obiettivi societari e i vincoli di bilancio. Mi pare che anche la Juve ce l’abbia. Ma forse nella società torinese, è più forte la presenza del Presidente"

L’anno prossimo il Milan molto probabilmente perderà gli introiti derivanti dalla Champions. Riuscirà a rispettare il secondo periodo di monitoraggio del FPF?

"Il Milan chiude i bilancio al 31 dicembre. L’anno prossimo, nel caso di mancata qualificazione, perderà gli introiti relativi alla partecipazione al girone eliminatorio. Partendo da una situazione di pareggio, una perdita di 35/40 milioni di fatturato consentirebbe ugualmente di rimanere all’interno della massima deviazione prevista in riferimento al secondo periodo di monitoraggio che è di 45 milioni di perdita in tre anni, dal 2012 al 2014. Il punto però è che quando un club non si qualifica per la Champions, le risorse diminuiscono drammaticamente proprio nel momento in cui sarebbe invece più necessario investire. Rientrare tra i primi tre club diventa a questo punto ancora più difficile in uno scenario caratterizzato anche dalla mancanza di uno stadio di proprietà e da i ricavi che non sono sufficientemente diversificati. Il costo della rosa è elevato rispetto alla qualità della stessa. La politica dei parametri 0 non sta pagando. Il totale dei costi rimane molto alto. Molto dipenderà dalla bravura dei dirigenti".



Come sarà il nuovo modello di business del calcio italiano?

"Sarà un calcio maggiormente autosufficiente. Maggior sfruttamento del marchio soprattutto all’estero. Maggior attenzione ai giovani, anche nel farli giocare e maturare prima, sviluppo delle infrastrutture, scouting organizzato, attenzione ai costi, rose ridotte, ma soprattutto maggiore programmazione"

Cosa pensa delle contestazioni che ha ricevuto il proprietario del Napoli?

"Faccio abbastanza fatica a comprenderle. Il Napoli è una società ben programmata, che è riuscita in questi ultimi anni a coniugare i risultati sportivi con quelli di bilancio. Chiudere il bilancio in utile non è una colpa. Essere tra le prime tre nel campionato italiano superando club che hanno perfino il doppio delle risorse a disposizione del Napoli è un gran risultato. La domanda da farsi è la seguente: meglio un mecenate che spende male i soldi o un Presidente che mira ad attuare un business sostenibile, con relativo profitto e buoni risultati sportivi?"

E di Cellino in Inghilterra che ne pensa?

"La Championship è il quinto campionato più ricco d’Europa, davanti anche alla Ligue 1. Il Leeds è un club che ha grandi tradizioni, è un club da Premier. Basti pensare a film “The damned United” del 2009, per capirne il blasone. Cellino avrà più risorse a disposizione per sfruttare la sua capacità di individuare talenti e valorizzarli, ma lasci perdere gli stadi"

La Juve è prima in tutto, 2 scudetti di fila e nel 2013 anche il record di fatturato

"Dal punto di vista sportivo sta dominando. Non ancora nei risultati di bilancio. Lì si potrebbe ancora migliorare. Il record di fatturato nel 2013 non è stato sufficiente a raggiungere il pareggio di bilancio. Nel 2014, l’eliminazione precoce dalla Champions non aiuterà di certo a tornare in utile. Si potrebbe lavorare sul costo della rosa. Non condivido la strategia di Conte che prevede che giochino sempre i giocatori che stanno meglio pur avendo una rosa numerosa. Si rischia che a un certo punto quelli che giocano sempre finiscano la benzina e che quelli che non hanno quasi mai giocato facciano delle figuracce. Lo scarso turnover costa tanto. I giocatori che non giocano si svalutano. Diversi giocatori hanno un minutaggio bassissimo tale da non giustificare la loro presenza in rosa né tantomeno il loro costo che in alcuni casi è anche molto elevato come ad esempio quello di Isla e non solo. Adesso con la doppia sfida di Europa League, caratterizzata da un ampio turnover, le cose sembrano un po’ cambiate. L’acquisto di Osvaldo non era necessario ed è ancora meno comprensibile se si pensa al valore del riscatto concordato. Se l’obiettivo era aumentare la concorrenza nel reparto di attacco, credo che fosse anche troppa. In Champions si poteva fare meglio, ma questo lo sappiamo tutti. Anche dalla squadra Primavera mi sarei aspettato molto di più, seppur la stagione non sia ancora terminata. I costi sono i più alti della Serie A, ma il fatturato è cresciuto molto. L’allenatore ha dato un gioco efficace e piacevole alla squadra ed è un grande motivatore. Per di più, la rosa è molto forte e nessuno in Italia ha la panchina come quella della Juve .Con il giusto graduale ricambio, migliorerà in Europa e rimarrà molto competitiva in Italia. Nel 2016 ci sarà la finale di Champions a Milano"



Anche nello scouting sono primi. Pogba ne è un esempio

"Pogba non era proprio uno sconosciuto. Bravi a crederci e ad avere i soldi per prenderlo. Tra indennizzo al Manchester e provvigioni condizionate e incondizionate all’agente costerà quasi 4 milioni di euro. Molto bravi i dirigenti ad investire tutti gli anni in giovani talenti come è avvenuto per Gabbiadini e Berardi. Questa politica mi piace moltissimo. L’importante è che nel caso vengano ceduti in comproprietà, non siano poi ricomprati a cifre troppo alte come è avvenuto nel caso del tanto voluto e molto poco impiegato Giovinco"

Venderebbe Pogba a 70 milioni?

"Di corsa. E poi spazio agli esperti di mercato alla ricerca di nuovi talenti sui quali investire"

Vidal lo cederebbe?

"Solo se lui lo chiedesse. E’ un gran giocatore"

Quali giovani l’hanno più impressionata quest’anno?

"Keita della Lazio su tutti. Già l’anno scorso si era capito che si tratta di un grandissimo talento. Da Silva della primavera del Chievo, Marzouk della Juventus e Bangu della Fiorentina"

Chiudiamo con il dubbio che hanno molti tifosi in Europa e che riguarda il Fair Play: e se si dovesse dimostrare un flop?

"In fin dei conti, rispetto al primo periodo di monitoraggio, si tratta soprattutto di trovare il coraggio di dare la giusta pesante sanzione al PSG. Più complicato sarà il secondo periodo di monitoraggio, rispetto al quale ci saranno più club in difficoltà. Se le sanzioni non dovessero essere allineate alla gravità delle violazioni, allora la normativa perderebbe di significato tanto da diventare perfino un boomerang. In questo caso Platini farebbe bene quantomeno a passare la mano"