Fabio Capello: "Smetto di allenare nel 2018" 

16:29 - Fabio Capello, attuale commissario tecnico della Russia, chiuderà la sua carriera nel 2018: "Dopo la coppa del mondo del 2018 avrò 71 anni: basta ragazzi, è giunta l'ora di dire stop - ha dichiarato al sito sportivo on line 'R-sport' -. Il mio posto da selezionatore in Russia è il mio ultimo contratto. Farò come Alex Ferguson. Lui se n'è andato a 72 anni, io lo farò un anno prima" ha spiegato l'ex allenatore di Milan, Roma e Juve.

Poco tempo fa Capello aveva rinnovato il suo contratto con la federazione fino al 2018: quell'anno il Mondiale si disputerà proprio in Russia. Don Fabio guida la nazionale dal 2012, quando è subentrato a Dick Advocaat.