Fabio Capello si racconta: calcio, arte, politica e... rispetto

13:53 - "Mio papà mi ha insegnato soprattutto il rispetto per le persone, per le cose, per la natura, per tutto. Ed è una cosa che cerco di trasmettere anche ai miei giocatori". Fabio Capello, attuale c.t. della Russia, si racconta a 360 gradi nel corso di un'intervista alla televisione svizzera Rsi: "L'imitazione di Cassano ai tempi del Real Madrid? Non me la sono presa, anzi mi sono fatto una risata. Le imitazioni vanno prese con ironia, l'importante è essere bravi a farle".

Capello, nella trasmissione "Sport non stop", parla della sua passione per l'arte e rivela di averla trasmessa anche a qualche calciatore: "Ad esempio Zebina, Costacurta e Montella. Se Vincenzo mi ha rubato qualcosa come allenatore? Tutti rubano, anche io continuo a rubare, vado in giro apposta per vedere e imparare".



Il tecnico torna sul caso Terry, che fu la causa del suo divorzio dall'Inghilterra: "Io mi opposi alla decisione di togliergli la fascia da capitano. Una decisione che fu presa senza nemmeno avvisarmi o interpellarmi. Decisi di andarmene perché non si possono accettare le cose imposte quando non sono corrette".



Qualche settimana fa un ex giocatore allenato da Capello, Batistuta, ha raccontanto tutti i suoi guai fisici emersi una volta appese le scarpe al chiodo: "Quando un giocatore finisce la carriera, fisicamente è distrutto ma non nei primi anni - spiega Capello -. Quando passi i 50-55 senti tutti i danni che hai subito, tutti i traumi, tutte le problematiche fisiche ti arrivano. Van Basten? Si operò contro la volontà del nostro medico, commise un grave e errore e si rovinò da solo".



Dal calcio si passa alla politica. Da Berlusconi - suo presidente ai tempi del Milan - a Putin, presidente della Russia di cui Capello è commissario tecnico della nazionale di calcio: "Berlusconi l'ho incontrato tante volte e lo sento ancora adesso, Putin non l'ho mai sentito né incontrato. L'ho visto sempre da lontano. Però sono due personaggi di grande valore e grande livello". Il c.t. non risparmia un commento sulla guerra con l'Ucraina: "Bisogna vedere le cose da tutte e due le parti. Sono europeo e vivo in Russia e vivo la Russia. Bisognerebbe sedersi intorno a un tavolo e parlare di più, perché ci sono le ragioni da parte di certe persone che vivono in una parte dell'Ucraina e che si sentono russi e vorrebbero rimanere russi. Quando il popolo vuole mantenere le radici con la propria patria, diventa tutto molto più difficile. Credo che tutte queste sanzioni faranno più male all'Europa che alla Russia e spero che molto rapidamente si riesca a trovare una soluzione. Stiamo ritornando alla guerra fredda ed è un grave errore".