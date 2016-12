Fabio Cannavaro, colpo Mediaset Premium 

14:38 - Fabio Cannavaro gioca la Champions League su Premium: il capitano della Nazionale campione del mondo nel 2006 è ufficialmente un nuovo volto della squadra Mediaset per la prossima stagione. Grande colpo per la nostra rete e il direttore di Sportmediaset, Claudio Brachino, esprime tutta la sua soddisfazione: "Sarà il nostro Cristiano Ronaldo, in tv giocherà all'attacco". Una stagione ricca per Mediaset con Champions, Europa League, Tiki Taka e la novità Heroes, un approfondimento su campioni e miti dello sport che partirà a settembre e andrà in onda in seconda serata su Canale 5.

"Stiamo pensando ad un nuovo linguaggio e ad altri cambiamenti. Intanto quest'anno valorizziamo l'esclusiva della Champions il mercoledì su Canele 5, che sarà seguita da uno speciale, mentre il martedì alle 22:30 mostreremo lunghi highlights", la promessa di Brachino in un'intervista a La Gazzetta Sportiva. C'è anche l'Europa League: "Sarà in simulcast su Italia 1 e Mediaset Premium, a conferma che su Italia 1 il peso dello sport e cambiato. Abbiamo allargato il Tg delle 13, che come durante il Mondiale andrà in onda fino alle 14. Non si offenda la Rai, ma con un milione e mezzo di telespettatori è il Tg sportivo più importante in chiaro. E abbiamo confermato Tiki Taka".

Fabio Cannavaro, però, non è l'unico acquisto della squadra Mediaset: Alessio Tacchinardi sarà un nuovo opinionista, mentre Antonio Di Gennaro sarà una seconda voce nelle telecronache e, infine, arriva anche l'arbitro Andrea De Marco per la tanto seguita moviola. Confermati Bernardo Corradi, Graziano Cesari e Arrigo Sacchi: la squadra è al completo e pronta a iniziare la stagione. Allenatore: Claudio Brachino.