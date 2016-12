FA Cup, vince l'Arsenal ai supplementari: Hull City battuto 3-2

09:42 - L'Arsenal batte 3-2 in rimonta l'Hull City e, a distanza di nove anni, torna a vincere un trofeo: si tratta della undicesima FA Cup della sua storia. A Wembley avvio shock per i Gunners, che vanno sotto di due gol fra il 3' e l'8': a segno Chester e Davies. Cazorla al 17' avvia la rimonta su punizione, Koscielny impatta al 71'. Si va ai supplementari. Giroud colpisce una traversa, Ramsey invece non sbaglia e realizza il gol del trionfo al 109'.

LA PARTITA

Era il maggio del 2005: l'Arsenal batteva il Manchester United ai rigori (decisivo l'errore di Scholes) e metteva in bacheca la sua decima FA Cup. Non sapeva ancora che per nove, lunghi anni, quello sarebbe stato il suo ultimo trofeo e che per vincerne un altro, questa sera, sarebbero serviti 120 minuti di agonia e di dura rincorsa. Il manager è lo stesso dell'epoca, nonostante Arsene Wenger in questi anni sia stato costretto a parare le critiche e cucirsi addosso l'etichetta di perdente. Ora è il momento di godersi la rivincita: il francese conquista la sua quarta Coppa d'Inghilterra, eguagliando Sir Alex Ferguson. I Gunners, invece, agganciano lo United a quota undici. Cifre da capogiro, che quasi rischiano di cancellare l'attesa e il sacrificio di una stagione vissuta ancora una volta sull'orlo del fallimento, in cui l'Arsenal, partito a razzo, è stato risucchiato dalla sua eterna complessità e anche al cospetto dell'Hull City ha rischiato di ritrovarsi nudo.

Dopo 8' gli uomini di Steve Bruce scattavano agilmente sul 2-0 grazie ai gol dei due centrali difensivi: Chester e Davies. Il primo approfitta del tiro di Huddlestone indirizzato verso il cuore dell'area, il secondo coglie al volo la respinta di Fabianski su Andrew Bruce, altro difensore centrale nonché figlio dell'allenatore. Una favola nuova, senza punti di riferimento certi, sembra stia per scriversi. L'Hull City non ha mai vinto nulla e in FA Cup si era spinta al massimo in semifinale: era, però il 1930 e fu proprio l'Arsenal a sbatterlo fuori nel replay. Un precedente troppo lontano per mettere pressione sulle spalle dei giocatori, che vanno addirittura vicini al tris quando Gibbs salva sulla riga di porta un altro colpo di testa, ancora di Bruce. L'Arsenal sembra sbriciolarsi, è incapace di difendersi e di offendere. E si aggrappa al talento dei singoli: al 17' Cazorla colpisce da lontano su punizione, rimettendo la gara sui binari dell'equilibrio.

I Gunners, che sulla carta non sembravano destinati a rincorrere, devono fare i conti con il 5-4-1 dei Tigers, e attaccarlo è quasi impossibile. Ozil incappa in una serata negativa e là davanti Giroud è troppo solo per pungere. L'Arsenal rialza la testa ma per tutto il primo tempo i tiri in porta sono zero. Nella ripresa, invece, Wenger ricorre alla panchina e ha l'intuizione vincente: dentro il giovanissimo Sanogo (classe '93) al posto dell'impalpabile Podolski. Un altro centravanti per mandare nel pallone la difesa dell'Hull City, fino a quel momento perfetta con tutti i suoi interpreti. A siglare il gol del pari però è Koscielny, che approfitta di un rimpallo vincente e deposita sotto le gambe del portiere avversario. L'Arsenal si scalda, è il momento di raccogliere i frutti del lungo inseguimento: Gibbs sbaglia un rigore a porta vuota da cinque metri, McGregor duella (e vince) con Giroud. La temperatura sale e la gara diventa bellissima, ma l'Hull regge e al 90' è tutto da rifare.

I supplementari cominciano con la traversa di Giroud su assist di Ramsey, poi Wenger si ricorda di Wilshere. Altra mossa vincente. Perché il centrocampista avvia l'azione che porta al gol del 3-2: Sanogo e Giroud combinano in area, Ramsey punisce di giustezza e può esultare per il sorpasso. L'Hull, che non muore veramente mai, sfrutta la complicità di Fabianski e crea un pericolo con Aluko: il nigeriano salta il portiere fuori dal'area di rigore ma non trova lo specchio della porta per un clamoroso 3-3. Nel finale Sanogo si divora due o tre gol per rendere la sofferenza devastante, ma poi la festa può cominciare davvero. La 133.ma edizione della FA Cup porta la firma dell'Arsenal dopo tempo quasi immemore. Per una rimonta simile, inoltre, bisogna risalire al 1966, quando fu l'Everton a sorprendere il povero Sheffield Wednesday partendo da 0-2. Qualcuno ci rimette sempre: ma la magia del torneo più antico al mondo è anche questa.



IL TABELLINO

ARSENAL-HULL CITY 3-2 d.t.s (2-2 al 90')

Arsenal (4-2-3-1): Fabianski; Gibbs, Koscielny, Mertesacker, Sagna; Arteta, Ramsey; Podolski (16' st Sanogo), Ozil (1' sts Wilshere), Cazorla (1' sts Rosicky); Giroud. A disp.: Szczesny, Vermaelen, Monreal, Flamini. All.: Wenger

Hull City (3-5-1-1): McGregor; Bruce (22' st McShane), Davies, Chester; Elmohamady, Livermore, Huddlestone, Meyler, Rosenior (13' pts Boyd); Quinn (30' st Aluko); Fryatt. A disp.: Harper, Figueroa, Koren, Sagbo. All.: Bruce

Arbitro: Probert

Marcatori: 3' Chester (H), 8' Davies (H), 17' Cazorla (A), 26' st Koscielny (A), 4' sts Ramsey (A)

Ammoniti: Huddlestone, Meyler, Davies (H), Giroud (A)

Espulsi: -