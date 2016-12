Everton, Stones sette punti in... testa

12:50 - L'Everton ha consolidato il quinto posto con un perentorio 3-0 sul Newcastle, a St. James Park. La brillante vittoria con gol di Barkley, Lukaku e Osman è, però, costata cara a John Stones, giovane difensore dei Toffees. Dopo un duro scontro con Papisse Cissè, il 20enne si è accasciato per terra dove è rimasto tramortito per cinque minuti prima della fine del primo tempo. A Stones sono stati applicati alcuni punti di sutura e una fasciatura alla testa. Matt Gamble, il web manager dell'Everton ha pubblicato il sopracciglio malconcio di Stones, con tanto di punti di sutura color blu. Sette per l'esattezza, come i gol che l'Everton ha rifilato al newcastle tra andata e ritorno, blu come il colore dell'Everton.