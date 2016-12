Eva Carneiro, dottoressa "cecchino"

15:18 - Eva Carneiro torna a far parlare di sè. La bella dottoressa del Chelsea sta facendo infatti sfracelli su Internet. Non solo per le sue forme, mostrate in campo quando assiste i Blues, ma anche per un video che sta facendo rapidamente il giro del mondo. Nelle immagini si vede Eva che calcia ripetutamente dal limite dell'area con una precisione incredibile a fil di palo. Numeri alla Pirlo o soltanto un fake? Il sospetto è lecito...