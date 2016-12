Europei di calcio a 5: Italia campione, Russia battuta

23:47 - L'Italia del futsal torna sul tetto d'Europa dopo 11 anni. Gli azzurri di Menichelli battono la Russia nella finale di Anversa e conquistano l'Europeo di calcio a 5 per la seconda volta nella loro storia dopo il trionfo in casa del 2003. Tutte nel primo tempo le reti: Italia a segno con Gabriel Lima, Murilo e Giasson. Alla Russia, finalista perdente anche nel 2005, non basta la rete di Eder Lima, capocannoniere del torneo con 8 reti.

E' Gabriel Lima a sbloccare il risultato quando il cronometro segna 6'02": il capitano azzurro sfrutta alla perfezione l'assist su calcio d'angolo di Saad e fulmina con il destro il portiere russo Gustavo. Quarto centro nel torneo per Lima, miglior marcatore dell'Italia. La Russia però risponde subito. A 9'33" Eder Lima, omonimo del capitano azzurro, si inventa un dribbling da funambolo e scarica in rete il destro dell'1-1. Il bomber russo si renderà pericoloso anche più avanti, senza però riuscire più a trovare la via del gol.

E' un'altra grande giocata di Gabriel Lima a permettere all'Italia di riportarsi avanti. A 13'50" il capitano pesca Murilo con uno splendido assist nel cuore dell'area russa, l'azzurro calcia di prima intenzione da distanza ravvicinata e mette dentro il 2-1. Cinque minuti dopo è Giasson a firmare il 3-1 con un elegante tocco di esterno destro a conclusione di una rapida azione di ribaltamento ispirata da un lancio di Honorio. Nella ripresa gli azzurri gestiscono il doppio vantaggio, la Russia ci prova ma la porta di Mammarella è stregata. I ragazzi di Menichelli abbassano la saracinesca in difesa e sfiorano più volte il 4-1 in contropiede, ma il risultato non cambia più. Finisce 3-1, i tanti tifosi azzurri presenti sulle tribune di Anversa possono fare festa: l'Italia è campione d'Europa.