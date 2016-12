Europei calcio a 5: l'Italia batte 4-3 il Portogallo e vola in finale

10:20 - Missione compiuta per l'Italia del calcio a 5. Ad Anversa gli azzurri di Menichelli battono 4-3 il Portagallo nella semifinale europea e dopo sette anni torneranno a giocarsi il titolo continentale. L'Italia, sotto 2-1 all'intervallo, ha ribaltato il risultato nella ripresa: a segno Lima (doppietta), Romano e Fortino. Nella finale di sabato gli azzurri incontreranno la Russia, che ha battuto la Spagna campione in carica per 4-3 dopo i supplementari.

I precedenti con il Portogallo erano tutti a favore dell'Italia (i lusitani avevano vinto solo una volta nei 17 confronti prima di oggi), ma la sfida si è rivelata più complicata del previsto nonostante la partenza sprint degli azzurri, a segno dopo appena 59 secondi con Lima. Invece una volta incassato il gol il Portogallo si è messo a macinare gioco, trovando prima il pari al 13' grazie a un bello spunto personale di Ricardinho e poi passando addirittura in vantaggio con Pereira allo scadere del primo tempo.

L'Italia però è tornata in campo con il piglio giusto e ha ristabilito subito la parità con Romano, a segno per la terza gara consecutiva. Dopo dieci minuti di equilibrio, la squadra di Menichelli ha piazzato l'uno-due decisivo con Lima (30'22") e Fortino (34'21"). Sotto di due reti il Portogallo ha rischiato il tutto per tutto facendo ricorso al portiere di movimento e ha trovato subito la rete del 4-3 con Queiros (34'36"), ma nel concitato finale di gara non è riuscito a completare la sua rimonta. L'Italia centra la terza finale continentale della sua storia e sabato alle 20.30 andrà a caccia del secondo titolo europeo dopo quello conquistato in casa nel 2003 a spese dell'Ucraina.