Europei 2016: esordio e finale a Parigi

18:07 - Sarà lo Stade de France di Saint Denis, periferia di Parigi, a fare da scenario all'apertura e alla chiusura degli Europei Uefa 2016 che si disputeranno in Francia. Il calendario della manifestazione, annunciato oggi, prevede che i padroni di casa della Francia giocheranno a Stade de France il match di debutto venerdì 10 giugno 2016 mentre esattamente un mese dopo, il 10 luglio, l'impianto di Saint Denis sarà teatro della finalissima.

La Francia giocherà le altre partite della fase a gironi a Marsiglia e a Lille. Ciascuna delle dieci città sede ospiterà un minimo di quattro partite: tre partite della fase a gironi e una sfida a eliminazione diretta. Gli stadi con la capienza maggiore ospiteranno le gare dai quarti di finale in avanti. Le sei squadre vincitrici dei gironi, le sei squadre seconde classificate e le quattro migliori terze accederanno agli ottavi di finale.

Il calendario è stato stilato in modo che le squadre che avanzano da uno stesso girone potranno affrontarsi di nuovo soltanto in finale. Il presidente dell'Uefa, Michel Platini ha detto che sarà molto importante che "le squadre giochino in diverse sedi. Nessuno godrà del cosiddetto 'fattore campo' giocando più volte in uno stesso stadio".

Poi ha aggiunto: "Non vediamo l'ora che arrivi l'appuntamento memorabile di giugno 2016. Tutta lascia presagire che sarà una grande festa del calcio, in un ambiente colorato e gioioso".