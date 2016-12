Europa League: vince il Tottenham, crolla il Lione

10:25 - Nell'andata dei playoff di Europa League sorridono tutte le big meno le francesi. Infatti il Lione perde 2-1 in casa allo Stade Gerland contro i romeni dell'Astra nonostante il vantaggio iniziale di Malbranque mentre il Saint Etienne, a punteggio pieno dopo due giornate di Ligue 1, cade in Turchia battuto 1-0 dal Karabukspor. Vincono invece Tottenham, Villarreal, Real Sociedad, Psv Eindhoven, Borussia Monchengladbach, Trabzonspor e Panathinaikos.

Il Villarreal passa 3-0 in Kazakistan contro l'Astana con gol di Cani, Giovani Dos Santos e Mario e ipoteca la qualificazione; gli Spurs vincono 2-1 in rimonta a Cipro contro l'Ael Limassol grazie alle reti nel finale di Soldado (74') e Kane (80'); il Psv supera 1-0 i bielorussi del Soligorsk per merito del gol di Maher al 59'; tripletta dello svedese Marcus Berg che regala al Panathinaikos il successo per 4-1 ad Atene contro i danesi del Midtjylland; il Trabzonspor batte 2-0 il Rostov e ringrazia i nuovi, l'algerino Medjani, e il bomber paraguiaiano Cardozo. A Belgrado il Partizan batte 3-2 il Neftci Baku che si trovava sul 2-0 dopo 17 minuti con la doppietta di Silva Cruz; un'altra tripletta, quella di Chermiti, regala il 3-1 dello Zurigo in Slovacchia contro il Trnava; ci pensa Xabi Prieto a dare il successo alla Real Sociedad a San Sebastian contro i russi del Krasnodar; infine il Borussia Monchengladbach che soffre ma vince 3-2 in Bosnia col Sarajevo grazie a due gol del giovane bosniaco Hrgota. Giovedì prossimo, 28 agosto, sono in programma tutte e 31 le sfide di ritorno.