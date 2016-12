Europa League: vince il Siviglia, battuto il Benfica ai rigori

11:59 - Il Siviglia batte il Benfica ai rigori e vince la terza Europa League negli ultimi nove anni: finisce 4-2. Le occasioni migliori arrivano nella ripresa, quando il portiere Beto respinge le offensive del Benfica: Lima, Rodrigo e Garay sfiorano il vantaggio. Ai supplementari il Siviglia ha l'occasione più ghiotta del match, ma Bacca spreca. I 120' terminano 0-0 e si decide tutto ai rigori: Beto ne para due, Gameiro segna quello decisivo

LA PARTITA

Il sogno del Benfica si infrange sul Siviglia e sulla maledizione di Bela Guttmann, ultimo allenatore ad aver vinto una coppa europea (era la Coppa dei Campioni nel 1962) alla guida del club lusitano. Il tecnico ungherese, passato anche dal Milan, si lasciò male con la dirigenza e lanciò un monito che oggi risuona più vivo che mai: "Senza di me questa squadra in Europa non vincerà più nulla". Anche questa volta il Benfica esce "suonato" dallo Stadium, dove in 210' - compresi quelli del ritorno con la Juventus – non è riuscito a segnare un solo gol su azione. Tante occasioni qua e là, mai la zampata capace di indirizzare una partita che al 120', ai punti, la squadra di Jorge Jesus avrebbe forse meritato. Chi vince, anzi rivince, è il Siviglia, che a distanza di sette anni (era il 2007) torna a sollevare il secondo trofeo continentale, il terzo in assoluto (l'altro è del 2005-06) nella sua storia più recente. Il trionfo spagnolo in Europa – che fra dieci giorni sarà completato gioco forza da Atletico o Real – trova una protagonista quasi inaspettata, che al 95' della semifinale di ritorno con il Valencia era con un piede nel burrone. La storia, però, è abituata a giocare scherzi del genere e questa sera rimanda agli archivi il magico racconto di una squadra scarsina tecnicamente, ma dal cuore enorme e dal dna rivelatosi vincente.

In un avvio tendenzialmente compassato, e quasi timoroso, l'uomo in grado di fare la differenza risponde al nome di Miralem Sulejmani. Il Benfica prova a sfruttare la sua arma a sorpresa per mettere in difficoltà Alberto Moreno, un pizzico immaturo a certi livelli. L'ex giocatore dell'Ajax aggredisce la fascia destra, procurando i gialli di Fazio e, appunto, Moreno. Ma si infortuna cadendo male sulla spalla: prima resiste stoicamente, ma poi è costretto alla sostituzione. Il cambio di Juan Jesus – dentro il terzino Almeida – toglie un po' di spinta al Benfica (pericoloso solo al 15' con Garay, fermato da Beto), che consegna la partita nella mani del Siviglia. Rakitic ha una marcia in più e con i suoi inserimenti palla al piede rischia di far saltare il banco. Ma non trova adeguata compagnia: Bacca, fin qui 21 gol in stagione, è pasticcione e arriva sempre in ritardo. Il Benfica regge l'urto senza soffrire (Luisao è una certezza) e nel finale del primo tempo crea una doppia occasione con Maxi Pereira e Rodrigo, che si infrangono sul muro Beto. Per il portiere portoghese sono solo le prove generali di un secondo tempo da incubo.

Il Benfica nell'intervallo riorganizza le idee e scende in campo con un piglio diverso e una fame spropositata. Il match cambia padrone. Lima e Rodrigo, nell'arco di una ventina di secondi, sciupano tre palle gol nitide: su una si supera in salvataggio Pareja. Il Siviglia prova a pungere in ripartenza ma Reyes e Vitolo non trovano il guizzo. Brych sorvola su un intervento da rigore di Moreno su Lima, mentre anche Gaitan pian piano si iscrive alla partita. Fino al 65' è un turbinio di emozioni, con ripidi cambi di fronte e occasioni potenziali: sul più bello, infatti, gli attaccanti si distraggono e non capitalizzano. Il brasiliano Lima è emblematico: due volte davanti a Beto, perde il tempo. E il risultato non si schioda. La parata più bella appartiene ancora al portiere del Siviglia, che risponde al bolide scoccato all'improvviso dal solito Lima, meglio da lontano che in area. Anche Garay, dopo il brivido iniziale, torna alla carica: così fra il 40' e il 46' a un passo dai supplementari, sfiora l'1-0 di testa e in mezza rovesciata, ma in entrambi i casi non centra lo specchio.

La fatica subentra e nei 30' di overtime si conta un'occasione e mezza: Bacca, prima di essere stramato dai crampi, si presenta davanti al portiere ma calcia a lato dopo una corsa solitaria di quaranta metri. Poi Gameiro, che prima di diventare uomo del destino, tira sull'esterno della rete da buona posizione. I rigori sembrano la conclusione più ovvia di una partita aperta, vissuta sulle montagne russe, in cui i protagonisti si sono avvicendati. Lima e Bacca sono freddissimi, mentre Cardozo tradisce il Benfica, tentennando troppe volte e facendosi beffare da superman Beto. Poi, dopo il missile di Mbia, anche Rodrigo si fa ipnotizzare dal portiere del Siviglia - un portoghese fra l'altro - e la contesa si avvia alla conclusione. Coke e Luisao non perdono la concentrazione, Gameiro nemmeno: il Siviglia è campione. Ancora.



LE PAGELLE

Rakitic 7 - Gioca un primo tempo esemplare, una spanna sopra tutti dal punto di vista tecnico. Apre il varco fra i reparti del Benfica e ci si infila come una saetta. Nella ripresa comincia a calare a vista d'occhio, forse stanco di predicare nel deserto

Luisao-Garay 7 - Una coppia centrale rocciosa, mai in difficoltà. Oblak deve fare il minimo sindacale e il Siviglia, comunque, è una squadra che attacca. Al centro dell'area, però, non arriva mai nessuno

Bacca 6 - Il Peluca delude le aspettative e si rivela ancora un po' acerbo. L'unico sussulto arriva nel primo supplementare, quando chiude a lato dopo una prodigiosa falcata. Dal vice-Falcao, nella Colombia, era lecito aspettarsi di più, ma calcia un rigore imparabile quando conta. Per questo è sufficiente

Gaitan 5,5 - Sul finale di primo tempo gli capita una buona occasione (regalo inatteso di Fazio) ma si addormenta sul più bello. Segue l'andazzo generale: spreca tanto e manca di continuità. Esce prima della lotteria finale

Beto 8,5 - La sua (poca) destrezza in uscita, è compensata da un grande senso della posizione fra i pali. Nel secondo tempo è letteralmente strepitoso. Ai rigori si supera: due parate decisive, che lo consacrano all'altare della storia



IL TABELLINO

SIVIGLIA-BENFICA 4-2 ai calci di rigore (0-0 al 120')

Siviglia (4-2-3-1): Beto 8,5; Coke 6,5, Pareja 7, Fazio 6,5, Moreno 5,5; Mbia 6,5, Carriço 5,5; Reyes 6 (33' st Marin sv) (14' pts Gameiro 7), Rakitic 7, Vitolo 5,5 (5' sts Figueiras sv); Bacca 6. A disp.: Varas, Navarro, Iborra, Trochowski. All.: Emery 8

Benfica (4-3-3): Oblak 6,5; M. Pereira 7, Luisao 7, Garay 7, Siqueira 6,5 (9' pts Cardozo 4); Amorim 5, A. Gomes 5,5, Gaitan 5,5 (14' sts Cavaleiro sv); Sulejmani 6 (25' Almeida 6), Lima 5,5, Rodrigo 5,5. A disp.: Artur, Jardel, Vitoria, Djuricic. All.: Jorge Jesus 6

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: -

Ammoniti: Fazio, Moreno, Coke (S), Siqueira, Almeida (B)

Espulsi: -

Sequenza rigori: Lima (B) gol, Bacca (S) gol, Cardozo (B) parato, Mbia (S) gol, Rodrigo (B) parato, Coke (S) gol, Luisao (B) gol, Gameiro (S) gol