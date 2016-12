Europa League: Torino sprecone, a Spalato è 0-0

12:18 - Il Torino non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Rnk Spalato nell’andata dei playoff di Europa League. Un risultato che sta stretto ai granata, che recriminano per almeno tre nitide palle gol fallite da Darmian, Larrondo e Barreto, e protestano per due presunti rigori (mani di Rugasevic e trattenuta su Quagliarella). Il ritorno è in programma giovedì prossimo alle 20.30 all’Olimpico: per accedere alla fase a gironi il Toro sarà obbligato a vincere.

Autoritario l'avvio del Torino che, spinto dal tifo incessante di 500 tifosi granata, va vicino al gol all'11'. Illuminante tocco di El Kaddouri per lo scatto di Darmian, che però si allunga troppo il pallone favorendo l'uscita bassa di Vukovic; sulla palla si avventa Nocerino che spara alto col destro. Colossale la palla gol per Larrondo al 18': servito da Darmian, l'attaccante argentino può calciare comodamente col destro ma Vukovic è ancora una volta bravissimo a respingere in uscita. L'Rnk Spalato, fin qui non pervenuto, si sveglia all'improvviso con due fiammate di Bilic su punizione (32' e 41'): in entrambi i casi Padelli è reattivo. Passata la paura, il Toro si rifà vivo in avanti e prima del riposo si procura un'altra occasionissima: Nocerino vince un tackle in area, il pallone arriva sul destro di Barreto che calcia di prima intenzione, ma Vukovic devia in corner. Sul tiro dalla bandierina di El Kaddouri, Glik anticipa tutti ma il suo colpo di testa termina alto. Si va al riposo sullo 0-0.



L'avvio di ripresa è un monologo del Toro. Subito in evidenza Barreto che al 47' va via sulla destra e crossa basso a centro area: Vukovic esce a vuoto, ma Larrondo non ne approfitta. Al 54' Nocerino pesca in profondità Barreto che lascia partire un destro potentissimo: la palla colpisce in pieno volto Vukovic che non ha nemmeno il tempo di coprirsi con le mani. Il portiere croato stramazza al suolo, viene subito soccorso dallo staff medico ma per fortuna si rialza prontamente. Al 67' inizia la partita di Quagliarella, che prende il posto di Barreto. Due minuti dopo si rivede l'Rnk col solito Bilic che scalda i guantoni di Padelli. Sul capovolgimento di fronte il Toro reclama un rigore per un tocco di mano di Rugasevic. Finale nervoso: Quagliarella sfiora il gol con un gran sinistro in diagonale che sfiora il palo, poi invoca un rigore per una trattenuta in area. I granata provano il tutto per tutto per vincere e, prima del triplice fischio finale dell’arbitro scozzese McLean, hanno l’ultima chance con Larrondo, anticipato in uscita da Vukovic. I tifosi del Toro chiedono anche in questo caso il rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire. E’ l’ultima emozione: a Spalato è 0-0.