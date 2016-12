Europa League: Stjarnan-Inter 0-3, qualificazione ipotecata

10:00 - Nel match d'andata del playoff di Europa League, l'Inter vince in casa dello Stjarnan e ipoteca la qualificazione alla fase a gironi. A Reykjavik finisce 3-0 per i nerazzurri, che controllano la gara agevolmente rischiando quasi nulla. Icardi sblocca la sfida al 41', poi la banda di Mazzarri allunga nella ripresa con le reti di Dodò (48') e D'Ambrosio (89'). Osvaldo, entrato nella ripresa, colpisce una traversa all'87'.

LA PARTITA

Pazienza, preparazione e tenacia. Senza mai smettere di credere che il vento - prima o dopo - comincerà a soffiare nella direzione giusta. La prima, vera, Inter di Erick Thohir prova a rispettare la ricetta che può significare la rinascita dopo tre anni disastrosi. Lo Stjarnan si chiude, corre, morde e non crolla per 41 minuti. Mentre i nerazzurri si affacciano sul terreno di Reykjavik con umiltà e attenzione maniacale, senza concedere giri a vuoto che al primo anno di Mazzarri sono costati grossi punti in campionato. La palla viaggia a due tocchi ma l'Inter non ha mai fretta, consapevole che tanto, a un certo punto, le barricate cominceranno a cedere.



Mazzarri, per l'esordio europeo sulla panchina nerazzurra, resta fedele al principio-chiave (3-5-2) della propria filosofia ma propone due modifiche interessanti rispetto alla passata stagione. La prima riguarda la difesa, che resta costantemente alta e aggredisce anziché rinculare con paura; la seconda tocca il centrocampo, dove il baricentro delle due mezz'ali (Hernanes e Kovacic) è più alto di una decina di metri mentre il mediano (M'Vila) - al contrario di quanto facesse Cambiasso lo scorso anno - non oltrepassa mai la metà campo per schermare con efficacia i tre dietro. Certo, lo Stjarnan - in testa al campionato islandese e nel pieno della propria condizione atletica - è un avversario assai modesto ma al 21 di agosto ogni insidia è sempre in agguato. Così l'Inter non forza mai le operazioni per evitare pericolose ripartenze e, alla prima occasione buona, si affida a Icardi per rompere l'equilibrio. Minuto 41: Dodò mette dentro da sinistra, Rauschenberg sfiora di testa e Maurito - da due passi - infila il portiere islandese con un destro deciso.



Il gol subito piega ogni resistenza dello Stjarnan, che torna dall'intervallo sgonfio e senza più fiducia. Al 3' arriva lo 0-2 di Dodò, bravo a inserirsi da sinistra per impattare di testa un cross di Jonathan. Osvaldo, entrato a mezz'ora dalla fine al posto di Botta, è ancora fuori condizione ma, da fermo, conferma ogni dote tecnica. Come all'87', quando colpisce la traversa (conclusione deviata dal portiere) con un destro velenoso. Ed è un altro giocatore proveniente dalla panchina, D'Ambrosio, a chiudere il discorso qualificazione a pochi istanti (89') dal gong. Dopo un anno di digiuno, i nerazzurri sono così a un passo dal ritorno in Europa grazie a un immacolato 3-0 che - salvo follie nel ritorno del 28 agosto - consegna già a Mazzarri le chiavi per l'accesso alla fase a gironi. Da Reykjavik rientra un'Inter che in valigia ha inserito nuovi traguardi, nuove prospettive, nuovi orizzonti. Le estati della svolta, del resto, si manifestano donandoti esattamente tutto questo.

LE PAGELLE



Dodò 7 - Spinta perpetua sulla corsia di sinistra. L'1-0 nasce da un suo assist, il raddoppio - frutto di un puntuale inserimento - è invece tutto suo.



Ranocchia 6,5 - Il talento non è mai stato in discussione, la personalità sì. La fascia da capitano, ereditata da Zanetti, gli inietta finalmente grinta e leadership: con Vidic e Juan Jesus l'intesa migliora ogni minuto che passa.



Icardi 6,5 - Killer implacabile, conferma le straordinarie medie realizzative infilando lo Stjarnan nell'unica occasione capitatagli in 90 minuti.



Kovacic 6,5 - Cerca corridoi impossibili e prova a saltare l'uomo, senza paura. E' importante che vada avanti a osare, ma serve ancora più continuità.



M'Vila 6 - Bene in fase di interdizione, con la palla tra i piedi non è invece a proprio agio. La condizione non è ancora ottimale.

IL TABELLINO



STJARNAN-INTER 0-3

Stjarnan (4-2-3-1): Jonsson 5,5; Vemmelund 5, D. Laxdal 6, Rauschenberg 5, Arnason 5; A. Johannsson 5,5, Runarsson 5,5 (25' st Toft 6,5); Bjorgvinsson 5,5, Punyed 6, Finsen 6, Gunnarsson 5 (25' st G. Johannson 5).

A disp.: Johannesson, Palsson, Aegisson, Blondal, J. Laxdal. All.: Sigmundsson 5

Inter (3-5-1-1): Handanovic 6; Ranocchia 6,5, Vidic 6, Juan Jesus 6; Jonathan 6,5 (30' st D'Ambrosio 6,5), Hernanes 6 (43' st Kuzmanovic sv), M'Vila 6, Kovacic 6,5, Dodò 7; Botta 6 (16' st Osvaldo 6); Icardi 6,5.

A disp.: Carrizo, Andreolli, Guarin, Obi. All.: Mazzarri 6,5

Arbitro: Strahonja (Croazia)

Marcatori: 41' Icardi (I), 3' st Dodò (I), 44' st D'Ambrosio (I)

Ammoniti: Vidic (I)

Espulsi: -