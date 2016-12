Europa League, secondo atto di Juve-Fiorentina: Tevez non convocato tra i bianconeri

22:14 - Juventus Stadium: si replica. A pochi giorni dalla vittoria bianconera in campionato, Juve e Fiorentina si sfidano nell'andata degli ottavi di Europa League. Le squadre cambiano volto: Conte deve rinunciare a Tevez, alle prese con un'infiammazione al tendine rotuleo. In attacco spazio a Osvaldo e Giovinco. Turnover anche per Montella, che si affida a Matri, ex di turno e in calo dopo un avvio sprint in maglia viola. Non convocato Joaquin, ko in allenamento.

La seconda sfida nell'arco di pochi giorni, dirà se la Fiorentina cucinata domenica a pranzo alla Juve non sarà andata di traverso. Battute e rivalità a parte, ci si gioca un'importante fetta d'Europa. I bianconeri porteranno qualche modifica di formazione. L'unico uomo a cui Conte avrebbe preferito non rinunciare - Tevez - è infortunato. Per evitare complicazioni, l'Apache non è stato convocato per la sfida contro i viola. In attacco spazio a Giovinco e Osvaldo. L'italo-argentino, rimasto a guardare nel weekend per la nascita del figlio Morrison, è carico a mille e potrebbe sfruttare la massimo l'etichetta di "uomo di coppa". E al momento sembra favorito su Llorente. A centrocampo torna Pirlo dopo la squalifica in campionato: rimarrà fuori uno tra Vidal, Marchisio e Pogba.

Sul fronte viola, Montella ha le idee chiare. Bisogna condurre un tipo di partita diversa da quella di domenica. La Fiorentina non deve abbandonare l'arma del gioco e della spregiudicatezza, altrimenti manda in fumo il suo potenziale. Gomez verrà risparmiato - almeno dal 1' - e il tecnico si affiderà alla voglia di rivincita di Matri. Non tanto nei confronti della Juve (con cui il rapporto è sempre stato ottimo), ma di una stagione fin qui disgraziata. Dopo la pessima parentesi al Milan, l'attaccante sembrava partito col botto (due gol all'esordio in viola a Catania) ma poi si è spento. Lo Juventus Stadium è un'ottima vetrina per tornare a galla. L'ultimo gol alla Juve è datato 2010, quando vestiva ancora la maglia del Cagliari. In mezzo al campo dubbio Pizarro-Aquilani, in difesa torna Tomovic e resta in forse Savic.



I CONVOCATI DELLA JUVENTUS

Venti i convocati dal tecnico della Juve Antonio Conte per la gara di andata degli ottavi di finale di Europa League contro la Fiorentina: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Marchisio, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Osvaldo, Bonucci, Padoin, Pirlo, Asamoah, Vidal, Lichtsteiner, Storari, Isla, Rubinho.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA

Questa la lista dei giocatori della Fiorentina convocati da Montella per la sfida dello Juventus Stadium. Escluso Joaquin a causa di una contusione alla coscia rimediata in allenamento. Ecco l'elenco completo: Ambrosini, Aquilani, Borja Valero, Bakic, Bertolacci, Compper, Cuadrado, Fernandez, Gomez, Ilicic, Matri, Neto, Pasqual, Pizarro, Rodriguez, Roncaglia, Rosati, Ryder, Savic, Tomovic, Vargas.