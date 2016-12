Europa League: Porto col brivido, Shakhtar eliminato 

00:01 - L'Europa League perde diverse big nei sedicesimi di finale. Clamoroso quanto accaduto a Donestk dove lo Shakhtar di Lucescu, dopo l'1-1 dell'andata, perde in casa 2-1 contro il Viktoria Plzen. Cechi in gol a cavallo della mezzora con Kolar e Petrzela, non basta la rete nel finale di Luiz Adriano. Pazzesco quanto accaduto a Francoforte dove il Porto fa 3-3 contro l'Eintracht e passa in virtù del maggior numero di gol segnati in trasferta (2-2 al Dragao). Avanti 2-0 i tedeschi si fanno raggiungere dalla doppietta di Mangala poi, dopo il 3-2 di Meier, è l'algerino Ghilas a firmare il definitivo e decisivo gol del 3-3 all'86'. I portoghesi negli ottavi sfideranno il Napoli.

Colpo esterno del Real Betis di Siviglia che, dopo l'1-1 dell'andata in Spagna, sbanca Kazan vincendo 2-0 in casa del Rubin. Decisivi i gol di Nono al 45', con l'evidente complicità del portiere russo, e di Castro al 64'. Negli ottavi il Betis avrà il derby contro il Siviglia che ha eliminato il Maribor: 2-2 all'andata, 2-1 il ritorno al Sanchez Pizjuan, con le reti locali di Reyes e Gameiro, e l'inutile gol finale di Vrsic al 90' per gli sloveni. Un carro armato il Salisburgo che, dopo il 3-0 di Amsterdam, vince 3-1 in casa contro l'Ajax: succede tutto nella ripresa con gli austriaci avanti 3-0 prima del gol della bandiera di Klaassen all'81'. Negli ottavi il Red Bull se la vedrà col Basilea che ha fatto fuori il Maccabi Tel Aviv. Dopo lo 0-0 in Israele, la squadra di Yakin si impone 3-0 con i gol di Stocker e la doppietta nel secondo tempo di Streller.