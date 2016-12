Europa League: poker Torino, playoff raggiunti

09:54 - Tutto facile per il Torino che, dopo il 3-0 in Svezia all'andata si sbarazza con un netto 4-0 del Brommapojkarma in un Olimpico gremito conquistando l'accesso ai playoff di Europa League da testa di serie. La squadra di Ventura passa in vantaggio con un'autorete di Jonsson. Il raddoppio porta la firma di Darmian, nella ripresa c'è gloria per il neo-acquisto Quagliarella che segna su rigore. Chiude i conti un gol nel finale di Josef Martinez.

LA PARTITA

Ventura manda in campo dal primo minuto la coppia Larrondo-Barreto in avanti con Quagliarella in panchina. La gara si mette subito in discesa per il Toro che passa in vantaggio all'11' grazie ad una sfortunata autorete di Jonsson che mette nelle propria rete un pallone respinto da Blazevic su tiro di Larrondo. Al 25' ci prova Molinaro con una splendida incursione sulla sinistra ma il suo destro è facile preda del portiere del Bromma. Al 37' arriva il raddoppio del Toro con un tiro-cross di Darmian, deviato ancora una volta da Jonsson, con la sfera che si spegne nel sette. Avanti di due reti, i granata gestiscono il risultato fino al termine del primo tempo.

Nella ripresa si scatena un vero e proprio nubifragio su Torino. Passa un minuto e i padroni di casa sfiorano il terzo gol con una gran botta di Barreto, respinta da Blazevic. L'Olimpico si alza in piedi al minuto 55' quando entra in campo il neo-acquisto Fabio Quagliarella al posto di Larrondo. Al 70' Bovo colpisce in pieno il palo sull'esecuzione perfetta di un calcio di punizione dal limite. Dieci minuti dopo l'arbitro concede un rigore al Torino per fallo di mano in area di Magnusson dopo la traversa colpita da Nocerino. L’azione prosegue e Martinez trova il gol ma ormai il polacco Raczkowski ha decretato il penalty: dal dischetto si presenta Quagliarella che centra la sua prima rete dal ritorno in granata. Nel finale c'è gloria anche per il venezuelano Martinez che sfrutta il perfetto cross di Molinaro per appoggiare in rete la palla del definitivo 4-0.

Il match non ha più nulla da dire e così i 23mila tifosi del Toro accorsi all'Olimpico possono far festa per il passaggio del turno. Venerdì i sorteggi decreteranno la prossima avversaria dei granata.



LA CRONACA

48' st Finisce qui. Il Torino ai playoff da testa di serie

45' st Segna anche Martinez, 4-0 di testa

35' st Gol di Quagliarella su rigore: l'Olimpico esplode, 3-0

34' st Traversa di Martinez di testa

23' st Palo di Bovo su punizione: Torino vicino al tris

18' st Cambio anche per Barreto: al suo posto ecco Martinez

9' st Ingresso in campo di Fabio Quagliarella: ovazione dell'Olimpico. Sostituisce Larrondo

8' st La partita continua come il primo tempo: Torino in totale controllo

1' st Si riparte. Un cambio per gli svedesi del Brommapokjarna

45' Fine primo tempo: tutto facile per il Torino che vede i playoff

37' Raddoppio del Torino con Darmian! Il terzino si inserisce a destra e il suo cross finisce in rete dopo la deviazione da Jonsson, sempre lui

30' Periodo di stallo del match: il Toro amministra e gli svedesi restano a guardare

20' I granata non stanno rischiando nulla: quasi un allenamento per gli uomini di Ventura. Buone alcune giocate del Torino

10' Toro scatenato in questo avvio. La squadra di Ventura ha in mano il pallino del gioco e ha sfiorato il raddoppio in diverse occasioni con Barreto e Molinaro

4' Torino già in vantaggio! Clamoroso autogol di Jonsson dopo una bella azione che aveva portato Larrondo alla conclusione

1' E' iniziata. Torino con la classica maglia granata e svedesi in divisa bianca. Splendida cornice di pubblico con quasi 23mila spettatori

Il presidente Cairo intervistato dal nostro Alessio nel pre partita: "Cerci? Resta al 50%. Se vuole andare via non lo obbligheremo a restare, dipende molto anche da lui"



IL TABELLINO

TORINO-BROMMAPOJKARNA 4-0

Torino (3-5-2): Padelli; Molinaro, Bovo, Perez; Nocerino, Moretti, Glik (36' st Jannson), Darmian, Benassi; Barreto (18' st Martinez), Larrondo (9' st Quagliarella). A disp.: Avramov, Gazzi, Silva, Masiello. All.: Ventura.

Brommapojkarna (4-4-1-1): Blazević; Björkström, Starfelt (32' st Söderström), Falkeborn, Jonsson; Bärkroth, Albornoz (1' st Petrovic), Åsbrink, Karlström; Ngouali; Rexhepi. A disp.: Norhagen, Kouakou, Magnusson, Eriksson, Hellberg. All.: Billborn.

Arbitro: Raczkowski (Polonia)

Marcatori: 4' aut. Jonsson, 37' Darmian, 35' st rig. Quagliarella, 45' st Martinez

Ammoniti: Karlström(B)

Espulsi: