Europa League: pericolo giallo per Tevez

10:37 - Forse avrà guardato Bayern-Real Madrid e forse, al giallo sventolato a Xabi Alonso un brivido gli avrà percorso la schiena. Già, perché contro il Benfica, domani sera, Carlitos Tevez si gioca tutto sapendo che il rischio, enorme, è quello di saltare la finale per colpa di una stupidissima ammonizione. Tevez scenderà in campo per la gara della vita con una diffida che peserà sulle sue spalle larghe. Non si scherza: un giallo e addio. Ma come lo spieghi a uno che non tira mai indietro la gamba?

Carlitos non ci pensa e guarda avanti. E per lui avanti è domani, un passo per volta, senza paura: "Dobbiamo vincere e basta. Solo vincere una semifinale". Non gli interessa altro. Non pensa alla finale, non ancora almeno, e figurarsi se pensa a come preservarsi da un'ammonizione. Ci pensa, invece, Antonio Conte, che ricorda bene l'ammonizione che costò a Pavel Nedved la finale di Champions contro il Milan. Ci pensa e magari proverà a chiedere attenzione a Tevez. Una cosa tipo "dacci dentro, ma senza esagerare". Intanto lui, l'Apache, prende la mira: "Abbiamo fiducia nell'Europa League - dice -. Siamo una squadra straordinaria. Contro il Benfica sarà dura, ma io voglio vincere scudetto ed Europa League. Sappiamo quanto la doppietta sia importante per la nostra gente e vogliamo realizzarla". Già, tutto chiaro. Avanti senza paura aspettando il Benfica per prendersi la finale di Torino. Ma con attenzione, però. C'è una diffida che pende sulla testa sua e su quella di Marchisio e Bonucci. Occhio, allora, perché l'Europa League passa anche da qui.