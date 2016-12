Europa League: per il Torino c'è il Brommapojkarna

23:42 - Saranno gli svedesi del Brommapojkarna i primi avversari del Torino in Europa League. Nel terzo turno preliminare i granata di Ventura giocheranno la partita di andata in casa giovedì 31 luglio e quella di ritorno in Svezia una settimana più tardi, il 7 agosto. Al secondo turno di qualificazione il Brommapojkarna ha eliminato agevolmente i nordirlandesi del Crusaders, vincendo 4-0 in casa e pareggiando 1-1 giovedì sera in trasferta.

Sulla carta non c’è partita. Il Brommapojkarna occupa attualmente l’ultimo posto della classifica del campionato svedese con un misero bottino di 7 punti in 14 partite, frutto di una sola vittoria, 4 pareggi e ben 9 sconfitte. Ma a non fare dormire sonni tranquilli al Toro sono le ultime notizie provenienti dall’infermeria. L’amichevole di oggi pomeriggio a Brunico, persa 1-0 contro i russi del Rubin Kazan, ha lasciato in eredità tre infortuni. Il più grave sembra quello di Barreto, toccato duro da un avversario e costretto a lasciare il campo nel primo tempo: la prima diagnosi parla di distorsione e contusione alla caviglia. Qualche problema anche per Glik (botta al polpaccio) e per il neo acquisto Quagliarella (contusione alla caviglia).



La doppia sfida contro il Brommapojkarna segnerà il ritorno in Europa del Torino dopo 12 anni. L’ultima apparizione dei granata in una coppa internazionale risale al 2002, quando vennero eliminati dagli spagnoli del Villarreal al terzo turno della Coppa Intertoto.