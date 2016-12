27 febbraio 2014 Europa League: Napoli-Swansea 3-1. Azzurri agli ottavi Insigne, Higuain e Inler permettono agli azzurri di superare una gara che si era complicata. Di De Guzman il momentaneo pareggio gallese di NICOLO' SMERILLI Tweet google 0 Invia ad un amico

13:12 - Il Napoli vince 3-1 e supera i sedicesimi di finale di Europa League. Contro lo Swansea gli Azzurri passano in vantaggio dopo 17' grazie ad un pallonetto di Insigne ma al 30' arriva la doccia fredda: errore della difesa che si lascia scappare De Guzman, il canadese solo davanti a Reina non sbaglia: 1-1. Al 78' ci pensa Higuain a scacciare tutti gli incubi segnando la rete decisiva mentre al 94' arriva il gol di Inler che chiude la gara.

LA PARTITA

Vincere per dimenticare le opache prestazioni di campionato ma soprattutto per continuare a costruire quel sogno chiamato Europa League, trofeo che manca dal lontano 1989. La strada verso lo Juventus Stadium, sede della finale, è ancora lunga ma contro lo Swansea è una di quelle gare da dentro o fuori in cui è vietato sbagliare. Benitez lascia Hamsik e Mertens in panchina puntando su Callejon, Insigne e Pandev dietro a Gonzalo Higuain mentre i gallesi ancora privi di Michu, affidano l’attacco a Bony supportato da Emnes, Routledge e dagli inserimenti di De Guzman.



Il Napoli, spinto dai 35 mila del San Paolo parte con ritmo e intensità anche se il primo pericolo del match arriva dalle parti di Reina. Contropiede gallese con Emnes che scavalca lo spagnolo con un cucchiaio destinato a concludersi in rete se non fosse per l'intervento di Raul Albiol. Il Napoli però quando riesce a recuperare palla nella metà campo avversaria è devastante e il destro di Higuain al 14’ è solo il preludio del gol che arriverà due minuti dopo. Infatti proprio l’argentino lancia di testa Insigne scattato sul filo del fuorigioco che, con un pallonetto vellutato, supera Vorm e firma il vantaggio napoletano. Il 24 azzurro, il più attivo tra i padroni di casa, potrebbe raddoppiare segnando la rete che costringerebbe i gallesi a scoprirsi più del dovuto ma il suo destro è impreciso. Lo Swansea dal canto suo non perde la calma e alla mezz’ora è De Guzman a gelare il San Paolo sfruttando un buco della retroguardia del Napoli che si fa infilare dall’olandese con una facilità preoccupante. Gli uomini di Benitez accusano il colpo mentre gli ospiti crescono a vista d’occhio e arrivano davanti a Reina prima al 33’ con Hernandez, poi quattro minuti dopo con Routledge grazie alla dormita del duo Albiol-Henrique. Proprio da un altro errore di quest’ultimo Reina rischia di subire la seconda rete della gara: Bony punta il brasiliano e lo mette a sedere ma l’ex Liverpool ci arriva ed evita un gol che peserebbe come un macigno.



Nella ripresa il San Paolo comincia a temere la beffa. Lo Swansea tiene bene il campo e il Napoli, complice la serata no di Callejon e Pandev, non arriva mai a impensierire Worm. Al 66' Inler perde la sfera a centrocampo favorendo la ripartenza devastante dei gallesi conclusasi con un colpo di testa di Bony che, solo in area, non sfrutta l'occasione. Benitez decide di inserire l'artiglieria pesante ed inserisce prima Hamsik poi Mertens, rispettivamente per Pandev e Insigne. Proprio da uno spunto del folletto olandese arriva il gol che fa esplodere Fuorigrotta. L'ex Psv scappa sulla destra e pesca Higuain in area: il Pipita è implacabile e da due passi non sbaglia. Ma ancora non è tempo di esultare, lo Swansea non molla e a quattro dal termine serve un super Reina per evitare un 2-2 che avrebbe condannato gli azzurri ad un'altra clamorosa eliminazione dopo quella rimediata in Champions. All'ultimo minuto di recupero è Inler, fin lì il peggiore tra i partenopei, a segnare in contropiede il gol che chiude gioco, partita e incontro. Ora il Napoli volerà in Portogallo per sfidare il Porto e continuare a sognare la finale dello Juventus Stadium.

LE PAGELLE

Inler 5.5: Lo svizzero gioca una partita disastrosa perdendo palloni a centrocampo che hanno favorito le ripartenze dei gallesi. Il San Paolo lo fischia e ne ha buon motivo. Mezzo voto in più solo per la freddezza in occasione del 3-1.



Higuain 7,5: E' il fuoriclasse che toglie gli altri dai guai. Buon primo tempo con l'assist che manda in porta Insigne poi scaccia gli incubi di una possibile, precoce, eliminazione con la zampata del 2-1. Sempre più decisivo.



Insigne 6.5: Benitez lo preferisce a Mertens e "Lorenzo il Magnifico" lo ripaga con un pallonetto-gol dopo pochi minuti. Dei tre partiti dietro Higuain è il migliore nonostante cali nella ripresa.



Mertens 7: L'ex Psv è decisivo nell'azione che porta al ventesimo gol stagionale di Higuain. Benitez, uno così, non può lasciarlo in panchina.



Reina 7: Mezza qualificazione è sua. La parata a cinque dal termine è una di quelle da far vedere ai nipotini



De Guzman 6.5: L'inserimento nell'azione del gol è ottimo. Gioca una partita che coniuga quantità e qualità. Giocatore da seguire



Bouy 6.5: L'acquisto più caro della storia dello Swansea (12 milioni) ripaga l'investimento e non fa rimpiangere l'indisponibile Michu. L'assist che manda De Guzman davanti a Reina è da applausi.

IL TABELLINO

NAPOLI-SWANSEA 2-1

Napoli (4-2-3-1): Reina 7; Maggio 5, Albiol 5.5, Henrique 5, Ghoulam 6; Inler 5.5, Behrami 6; Insigne 6.5 (22' st Mertens 7), Pandev 5(14' st Hamsik 6), Callejon 5(37' st Britos 6); Higuain 7.5.

A disp.: Colombo, Reveillere, Dzemaili, Zapata. All.: Benitez

Swansea (4-2-3-1): Vorm 6.5; Tiendalli 6, Chico Flores 6, Williams 6, Davies 6; Canas 5.5, De Guzman 6.5 (36' st Pozuelo s.v.); Hernandez 6.5, Routledge 6(16' st Dyer 6), Emnes 6.5(24' st Taylor 6); Bony 6.5.

A disp.:Tremmel, Amat, Rangel, Ngog. All.: Monk

Arbitro: Hategan (Rom)

Marcatori: 16' Insigne, 33' st Higuain, 49' st Inler (N) 30' De Guzman (S)

Ammoniti: Canas, Chico Flores, Taylor (S) Inler (N)

Espulsi: -