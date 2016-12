Europa League, lo Sparta Praga ai tifosi: "A Napoli alto tasso di criminalità"

19:01 - E' bastata la prima partita di Europa League in programma a Napoli per scatenare -purtroppo- i soliti luoghi comuni dall'estero. Lo Sparta Praga, avversario dei partenopei, sul proprio sito internet fornisce consigli di ogni tipo ai suoi tifosi per fargli passare un soggiorno tranquillo: "A Napoli c'è un alto tasso di criminalità, per cui si consiglia di non portare oggetti di valore con voi. Visitate la città in gruppi piccoli e non andate in giro da soli". Non è finita, c'è anche una mappa dove sono indicati quartieri da evitare: "Forcella e Quartieri Spagnoli, dove in passato sono stati attaccati i tifosi ospiti".