Europa League, Llorente e Bonucci ottimisti: "Pensiamo al ritorno, ce la faremo"

Anche se l'1-1 casalingo gioca certo a favore della Juventus, la banda di Conte non mostra alcun segno di resa. Anzi. Llorente e Bonucci suonano la carica sui social network e ostentano certezza in vista della sfida di ritorno. "Che peccato il risultato, soprattutto per lo sforzo che abbiamo fatto, però resta ancora molto da decidere!! #ForzaJuve", scrive l'attaccante. Più stringato e concentrato sulla prossima sfida invece il commento del centrale bianconero: "Una grande squadra pensa già a come vincere il ritorno. Guardiamo avanti. Testa al Genoa…".