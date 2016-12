Europa League: Lione e Real Sociedad flop, Tottenham ok

10:28 - Non sono mancate le sorprese nel ritorno dei playoff di Europa League. Lione e Real Sociedad, infatti, non si sono qualificate per la fase a gironi, eliminate rispettivamente dai romeni dell'Astra e dei russi del Krasnodar. Avanzano senza affanni Tottenham e Villarreal, che rifilano due goleade ai ciprioti dell'Ael Limassol e ai kazaki dell'Astana. Soffre invece il Feyenoord, ma passa contro gli ucraini dello Zorya grazie ad un gol nel recupero.

Momento nero per il Lione, che doveva ribaltare il 2-1 incassato alla Gerland: in Romania finisce 1-0 per i francesi, il gol di Ferri non basta per eliminare l'Astra.

Ribaltata invece la Real Sociedad che in casa aveva vinto 1-0 ma in Russia col Krasnodar ne prende tre, due dei quali negli ultimi due minuti. Evita la beffa invece il Feyenoord, che dopo essere balzato sul 3-0 subisce la rimonta dello Zorya: 3-3, ma gli olandesi si qualificano grazie ad un gol di Manu al 93'.

Tutto facile per Tottenham, 3-0 all'Ael, e Villarreal, 4-0 all'Astana: la goleada della serata la mette però a referto il Moenchengladbach, 7-0 al Sarajevo.

Tra gli eliminati eccellenti ci sono anche gli inglesi dell'Hull, a cui non basta il 2-1 interno per eliminare i belgi del Lokeren. Pure il Twente si lecca le ferite contro gli azeri del Karabakh: finisce 1-1, agli olandesi non è sufficiente la rete dell'ex interista Castaignos. Fuori pure il Maccabi Tel Aviv, inutile il 3-1 con i greci dell'Asteras, il Rapid Vienna, bloccati sul 3-3 interno dai finlandesi dell'HJK, e il Lokomotiv Mosca, 1-4 contro i ciprioti dell'Apollon. Passano a fatica infine il Saint Etienne e il Metalist, i primi ai rigori contro i turchi del Karabukspor e i secondi ai supplementari con i polacchi del Ruch.