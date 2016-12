Europa League: le probabili formazioni 

20:01 - Ecco i possibili schieramenti delle formazioni italiane impegnate in Europa League

FIORENTINA-ESBJERG ORE 21:05

Fiorentina (4-3-3): Rosati; Roncaglia, Rodriguez, Compper, Paqual; Ambrosini, Pizarro, Borja Valero; Ilicic, Gomez, Matos.

A disp.: Neto, Tomovic, Vargas, Mati Fernandez, Matri, Cuadrado, Joaquin. All.: Montella

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Rossi



Esbjerg (4-4-2): Dubrvka; P. Ankersen, Jakobsen, Hansen, Knudsen; J. Ankersen, Lekven, Andersen, Nielsen; Van Buren, Pusic

A disp.: Hojbjerg, Laursen, Lucena, Bergvold, Fellah, Rasmussen, Bakenga. All.: Frederiksen



TRABZONSPOR-JUVENTUS ORE 21.05

Trabzonspor (4-1-4-1): Onur Kivrak; Bosingwa, Yumlu, Aykut Demir, Kadir Keles; Bourceanu; Alcan Adin, Colman, Zokora, Hurmaci; Paulo Henrique

A disp.: Ozturk, Erdogan, Miezejewski, Gural, Janko, Yavru, Malouda. All.: Mandirali



Juventus (3-5-2): Buffon; Caceres, Bonucci, Ogbonna; Isla, Vidal, Marchisio, Pogba, Peluso; Osvaldo, Giovinco.

A disp.: Storari, Lichtsteiner, Barzagli, Pirlo, Padoin, Tevez, Llorente. All.: Conte

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Pepe, Vucinic, Asamoah



LE ULTIME

Qui Juve: nell'allenamento mattutino prima di volare in Turchia Asamoah non si è allenato per un'elongazione muscolare e non è stato convocato. Il centrocampista è in dubbio anche per la supersfida di domenica con il Milan. C'è invece regolarmente Tevez, che partirà con la squadra nonostante la nascita del figlio. Questo l'elenco dei convocati di Conte: Buffon, Chiellini, Caceres, Ogbonna, Pogba, Marchisio, Tevez, Giovinco, Peluso, Llorente, Barzagli, Osvaldo, Bonucci, Padoin, Pirlo, Vidal, Lichtsteiner, Storari, Isla, Rubinho