Europa League, Lazio bloccata 3-3 dal Ludogorets ed eliminata

12:58 - Una Lazio sciagurata pareggia 3-3 sul campo del Ludogorets e viene eliminata dall' Europa League. I biancocelesti chiudono il primo tempo sull'1-0 grazie al gol dopo appena 20'' di Keita. La ripresa si apre con il raddoppio in contropiede di Perea (9' st). I bulgari non si perdono d'animo e in cinque minuti trovano il pareggio con Bezjak e Zlatinski. Klose firma la rete dell'illusione al 38'. A tre minuti dalla fine Juninho realizza la beffa.

LA PARTITA

La Lazio vola in Bulgaria per ribaltare lo 0-1 dell'andata e cercare di mantenere vivo l'unico obiettivo rimasto in stagione. Reja decide di lasciare in panchina Klose per far partire titolare il giovane Perea, affiancato dal punto di riferimento e leader indiscusso Candreva e dal gioiellino Keita. Biglia e Ledesma sono confermatissimi con Onazi a completare il trio di centrocampo. Per quanto riguarda le corsie esterne, l'allenatore goriziano decide di affidarsi a Radu e Konko, quest'anno afflitti da vari infortuni muscolari, per cercare di ritrovare la forma migliore. Il Ludogorets scende in campo con il solito 4-2-3-1 che gli ha permesso tre anni fa di essere prima promosso nel massimo campionato bulgaro, poi di vincere due titoli nazionali consecutivi.



La partenza dei biancocelesti è eccezionale: dopo 20'' Stoyanov rinvia sui piedi di Keita, bravo ad entrare in area e a siglare l'1-0. L'ex gioiello della cantera del Barcellona dopo 2' avrebbe già l'opportunità di raddoppiare, ma il suo destro dalla distanza non inquadra lo specchio della porta. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e al 10' Bezjak, autore del gol decisivo all'andata, si libera in area e con una conlusione insidiosa sfiora il palo alla destra del rientrante Marchetti. La partita è bella, intensa e aperta a ogni risultato, Keita è una furia e ogni volta che punta Caiçara lo salta servendo palloni interessanti a Candreva e Perea, mentra il Ludogorets predilige la corsia centrale riuscendo a presentarsi con Marcelinho davanti al portiere laziale in più di una situazione. Alla mezz'ora della prima frazione l'attaccante bulgaro va vicino al pareggio con una rovesciata spettacolare che coglie impreparato l'estremo difensore biancoceleste, bravo a indietreggiare e a bloccare la palla sulla linea. Con il passare dei minuti il ritmo cala e il match si addormenta con la Lazio che prova a macinare gioco senza impensierire la retroguardia bulgara, pronta a recuperare palla e far partire il contropiede dei velocisti biancoverdi.



I secondi 45' minuti ripartono con le squadre che si affrontano a viso aperto, anche grazie all'arbitro che dirige la sfida in pieno stile inglese, lasciando molto giocare e privilegiando il gioco fisico. Proprio da un contrasto duro al limite dell'area biancoceleste parte il coast to coast di Onazi che termina con l'assist a Pereira, freddissimo nel battere Stoyanov a tu per tu siglando il 2-0 e realizzando il terzo gol stagionale. A questo punto al Ludogorets servirebbero due reti per accedere agli ottavi di finale, quindi abbassa la testa e inizia a ad alzare il baricentro aumentando il pressing. Bejzak fa l'Ibrahimovic, creando da solo grattacapi alla difesa laziale, nel giro di 3' prima costringe Marchetti a deviare sul palo un rasoterra dai 25 minuti, poi lo batte con un diagonale deviato da Biava. Al 22' la partita si riapre, lo stadio diventa una bolgia e Reja decide di inserire Klose per dare un segnale importante ai suoi ragazzi apportanto il mix di esperienza e qualità utile per portare a casa la qualificazione. L'impatto dell'attaccante non è quello sperato e i padroni di casa riescono a trovare il pareggio: Zlatinski prova una conclusione velleitaria dai 30 metri che però, costringe alla super papera Marchetti che si trascina il pallone nella propria porta. La reazione dei capitolini, virtualmente eliminati, è veemente: l'ex centravanti del Bayern Monaco entra finalmente in partita realizzando il 3-2: Ledesma, con un lancio che attraversa il campo, è bravo a pescare Biglia che con un diagonale di testa obbliga Stoyanov alla respinta proprio sui piedi di Klose. I bulgari gettano il cuore oltre l'ostacolo e all'87' fanno fare un'altra brutta figura alla difesa della Lazio, colpevole di non riuscire a liberare l'area dall'ennesimo pallone innocuo, permettendo a Juninho di trovarsi davanti all'impacciatissimo ex portiere del Cagliari e di batterlo con un pallonetto.



Non serve a nulla la mossa disperata di Reja che sposta Ciani in attacco, i biancocelesti pareggiano 3-3 contro il Ludogorets e buttano via una qualificazione che dipendeva solo da loro. Ora la Lazio potrà conquistarsi l'Europa solo arrivando tra le prime sei in campionato.

LE PAGELLE

Caicara 5. Nel primo tempo deve marcare Keita e non ci capisce niente. Costantemente dribblato e costretto a brutte figure.

Ledesma 6,5. E' l'unico in campo a non perdere mai la testa nell'arco dei 90'. Stupendo il lancio di 40 metri che propizia il gol del 3-2.

Marcelinho 6. Bravissimo nel costruire l'azione, nel far partire il contropiede e nell'aiutare Bezjak in attacco. Si perde al momento della conclusione.

Marchetti 4. Bruttissima prestazione. Sbaglia tutto quello che può sbagliare. Due dei tre gol li ha sulla coscienza. L'unico alibi è la lunga assenza a causa dell'infortunio.

Keita 6,5. Prima frazione da incorniciare: gol dopo 20 secondi, dribbling contro dribbling, acccelerazioni brucianti e soprattutto tanta qualità. L'ex canterano ha un futuro assicurato.

Bezjak 7,5. Gol, palo e tante altre azioni costruite e finalizzate praticamente da solo. E' il tipico giocatore che fa reparto da solo lottando e non perdendo mai il possesso del pallone. Gioca una partita che non dimenticherà per molto tempo.

IL TABELLINO

LUDOGORETS-LAZIO 3-3

Ludogorets (4-2-3-1): Stoyanov 6; Caiçara 5, Mäntylä 6 (40' st Quixada 7), Moţi 5,5, Minev 5,5; Espinho 5,5, Zlatinski 6,5; Misidjan 5,5, Marcelinho 6 (32' st Michel Platini), Aleksandrov 5,5 (11' st Lumu 6); Bezjak 7,5

A disp: Čvorović, Choco, Terziev, Dani Abalo.All: Stoev

Lazio (4-3-3): Marchetti 4; Konko 5,5, Biava 5,5, Ciani 5,5, Radu 5,5; Onazi 5,5, Ledesma 6,5, Biglia 6; Candreva 5,5 (18' st Lulic 6), Perea 6(26' st Klose 6) Keita 6,5 (39' st Gonzalez sv)

A disp: Berisha, Cana, Mauri, Kakuta. All: Reja

Arbitro: Benquerenca (Por)

Marcatori: 1' Keita, 9' st Perea, 37' st Klose (La), 22' st Bejzak, 34' stZlatinski, 42' st Juninho (Lu)

Ammoniti: Bezjak, Moti, Zlatinski (Lu), Konko, Keita, Biglia(La)

Espulsi: -