Europa League, la moviola di Juve-Benfica

Juve-Benfica, arbitro Clattenburg

Gianluca Paparesta analizza così gli episodi del match: "Nel primo tempo protesta del Benfica per un fallo di mano di Lichtsteiner in area. Il giocatore della Juve è però molto vicino all'avversario e il braccio è vicino al corpo. Non mi sembra che ci siano gli estremi per il rigore. Al 25' c'è sempre Lichtsteiner protagonista: salta per contendere la palla all'avversario e lo colpisce con il gomito. Lui guarda il pallone e non va con violenza a colpire il viso: deve fare attenzione perché in Europa questi episodi vengono puniti". Nella ripresa, invece, "al 48' Llorente viene fermato con un fallo di mano inesistente: lui controlla con la spalla ma l'arbitro gli fischia il fallo contro interrompendo l'azione. Al 68' nel saltare Markovic alza il braccio mentre Llorente va a colpire di testa e aumenta il volume del corpo. Ci potrebbero essere gli estremi per un rigore. Giusto infine l'annullamento del gol, perché Pogba è al di là della linea dei difensori del Benfica sul passaggio di Giovinco".