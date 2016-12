Europa League: la Juventus senza problemi col Trabzonspor

10:20 - Tutto facile per la Juventus nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Con un approccio alla gara impeccabile, i bianconeri hanno vinto 2-0 in Turchia sul campo del Trabzonspor, replicando il risultato dell'andata senza concedere un minimo diritto di replica agli avversari. Di Vidal al 18' e Osvaldo al 33' le reti della partita. La Juventus di Conte agli ottavi incontrerà la Fiorentina di Montella in un derby tutto italiano.

LA PARTITA

Poco più di un quarto d'ora per chiudere la pratica Europa League, fare pace con la Turchia e tornare a pensare al Milan. La Juventus di Conte ha vinto il "derby" con la Fiorentina agli ottavi con una partita, pardon, con un quarto d'ora o anche meno di sorprendente perfezione. Un assedio alla porta di Kivrak studiato a tavolino e messo in pratica con puntualità scientifica. Chi si aspettava un clima infuocato e una squadra, il Trabzonspor, all'assalto per la clamorosa rimonta, è rimasto deluso, ma già dopo cinque minuti. Tanto è bastato per capire l'andazzo col palo colpito da Isla.

Un piano diabolico e non solo perché di mezzo c'è il Milan anche se passivamente. La sostituzione di Pogba del resto, pensata al 18' e operata al 35' ovvero dopo un gol e l'altro, è lì a testimoniarlo. Chiudere la pratica il prima possibile e poi tutti a casa, col motore al minimo fino alla fine. E così è stato, tanto è bastato, con le sole seconde linee a correre e a disegnare trame di gioco con la furia di Conte in sottofondo. Gol a parte, arrivato al 18' con il solito Arturo Vidal e al 33' con Osvaldo, è stato un dominio imbarazzante per la Juventus. Tanto che nei primi 45' il migliore in campo è stato proprio il portiere turco, già autore di almeno tre interventi decisivi prima del vantaggio bianconero. Due gol, tre miracoli, un palo e due gol giustamente annullati: nove tiri a zero già prima dell'intervallo e un conto innumerevole di occasioni fallite nella ripresa. I numeri si commentano da soli ed esaltano la forza del gruppo di Conte. Male, malissimo i turchi e con loro Malouda. Mai in partita nonostante il caloroso pubblico e il solito caos al minuto 61.

La Juventus passa così agli ottavi di finale dove incontrerà la Fiorentina di Montella in un triplice incontro ravvicinato per gli scherzi del calendario. Un solo peccato, soprattutto per il calcio italiano: di queste due ne rimarrà solo una.



LE PAGELLE

Giovinco 7,5 - E' in serata positiva e i recenti malumori del passato sembrano essere un lontano ricordo. Per tutto il primo tempo fa quello che vuole: dribbla, scatta, inventa, tira. Fa assist, ma non segna e questo è l'unico peccato. Conte però può ritrovarsi con un'arma in più per il finale di stagione.Vidal 7 - Ha il merito di sbloccare la partita o forse ha solo la fortuna di essere il giocatore incaricato dagli eventi a fare una cosa inevitabile. Corre e lotta come un leone.

Conte 8 - Studiare una tattica con tre giorni d'anticipo è facile a tavolino. Molto più facile riuscire a metterla in pratica sul campo. Inizio devastante e cambio di Pogba: perfetto in chiave campionato.

Malouda 4 - Malou... chi? Sì, proprio lui, Florent, quello che nel 2006 si prese quel rigore un po' così nella finale contro l'Italia al Mondiale. Un fantasma. Non si vede mai, così come la sua tecnica.





IL TABELLINO

TRABZONSPOR-JUVENTUS 0-2 (and. 0-2)

Trabzonspor (4-2-3-1): Onur Kivrak 6,5; Bosingwa 4,5 (1' st Osmanpasa 5,5), Yumlu 5, Aykut Demir 5,5, Kadir Keles 5 (35' Zeki 5,5); Ozer 5, Zokora 5,5; Alcan Adin 5, Mierzejewski 5 (26' st Bourceanu 5), Malouda 4; Janko 4,5. A disp.: Ayvaz, Gural, Paulo Henrique, Colman. All.: Mandirali 5

Juventus (3-5-2): Buffon sv; Caceres 6 (13' st Barzagli 6), Bonucci 6, Ogbonna 6; Isla 6,5, Vidal 7, Marchisio 6,5 (26' st Pirlo 6), Pogba 6 (35' Padoin 6,5), Peluso 6,5; Osvaldo 6,5, Giovinco 7,5. A disp.: Storari, Lichtsteiner, Tevez, Llorente. All.: Conte 8

Arbitro: Kralovec (Rep. Ceca)

Marcatori: 18' Vidal, 33' Osvaldo

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno