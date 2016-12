Europa League: la Juventus affronterà il Benfica in semifinale

11:03 - E' il Benfica il prossimo avversario della Juventus in Europa League. I bianconeri infatti sono stati sorteggiati con la squadra portoghese per la semifinale del torneo continentale che vedrà l'atto conclusivo proprio allo Stadium di Torino. La gara di andata si disputerà a Lisbona il 24 aprile con quella di ritorno in programma in Italia il 1 maggio. L'altra semifinale invece vedrà il derby spagnolo tra il Siviglia e il Valencia.

Tutto è pronto a Nyon per il sorteggio delle semifinali di Europa League.





SQUADRA 1 SQUADRA 2 Siviglia Valencia Benfica JUVENTUS

Gara di andata: 24 aprile

Gara di ritorno: 1 maggio



- La prima partita si giocherà al Da Luz di Lisbona

- La Juventus dunque affronterà il Benfica

- Valencia! E' derby spagnolo

- Estratto il Siviglia che giocherà in casa il primo match

- Sorteggio libero: possibili derby e niente testa di serie

- Tutto è pronto: si parte con il sorteggio delle semifinali di Europa League

- Ferrara: "Torino e lo Stadium sono pronti per ospitare una finale europea. Ci sarà un grande clima"

- Ferrara: "Complimenti alle squadre che si sono qualificate. Ringrazio la Uefa per avermi fatto fare l'ambasciatore della finale di Torino"

- L'ospite speciale è ancora una volta l'ex difensore della Juventus e del Napoli: Ciro Ferrara

- Nelle quattro squadre rimaste in Champions ci sono ben 11 vittorie nell'albo d'oro di questa competizione

- Il segretario generale della Uefa, Gianni Infantino, introduce la cerimonia del sorteggio complimentandosi con tutte le squadre qualificate