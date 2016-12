Europa League, la Juve pesca il Lione

17:45 - Sorteggio abbastanza benevolo per la Juventus in vista dei quarti di finale di Europa League. I bianconeri se la vedranno con il Lione, squadra di nome e tradizione, che però non sta vivendo un grande momento in questa stagione. La partita di andata si giocherà il 3 aprile in Francia, ritorno a Torino il 10. Entrambe le gare alle ore 21. Gli altri accoppiamenti usciti dall'urna di Nyon: AZ Alkmaar-Benfica, Basilea-Valencia e Porto-Siviglia.

Insomma, l'obiettivo di evitare le portoghesi è stato centrato e tutto sommato la squadra pescata dalla Juve non è certo un ostacolo insormontabile. Il Lione, infatti, pur avendo vinto sette campionati di fila dal 2002 al 2008, nelle ultime stagioni non sta vivendo un momento facile e anche contro Viktoria Plzen negli ottavi ha rischiato grosso nonostante il netto successo dell'andata. Sta di fatto che per il terzo anno negli ultimi quattro una sola formazione italiana approda ai quarti di finale delle due coppe europee principali. Nel 2010/11 fu l'Inter in Champions, nel 2011/12 era stato il Milan, sempre nella principale competizione, quest'anno la Juventus, ma in Europa League, dove comunque il ranking Uefa è lo stesso. L'ultima situazione simile a quella odierna risale al 2008/09, con tutte le squadre fuori dalla Champions, Udinese ai quarti, dove venne eliminata dal Werder Brema, in Europa League. La Juventus, tuttavia, giocando in casa l'eventuale finale, ha discrete chance di vincere il titolo, che sfugge al calcio italiano dal 1998/99, quando l'allora coppa Uefa venne vinta a Mosca dal Parma di Malesani, 3-0 in finale sull'Olympique Marsiglia.

Per quanto riguarda gli altri accoppiamenti, tutto facile, almeno sulla carta, per il Benfica che se la vedrà con gli olandesi dell'AZ, mentre il Porto non dovrà sottovalutare il Siviglia, reduce dal successo nel derby ai rigori contro il Betis. Così, la sfida più equilibrata pare essere quella tra Valencia e Basilea, con gli svizzeri che possono essere considerati l'autentica mina vagante dell'Europa League.

Ecco gli accoppiamenti (andata 3 aprile-ritorno 10 aprile, ore 21)

Az Alkmaar-Benfica

Lione-Juventus

Basilea-Valencia

Porto-Siviglia