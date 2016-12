Europa League, la Juve gela la Fiorentina: 1-0 

08:42 - La Juve infrange i sogni della Fiorentina e conquista i quarti di finale di Europa League. Dopo l'1-1 di Torino, i bianconeri sbancano il "Franchi" per 1-0 grazie a una punizione magistrale di Pirlo. Dopo un primo tempo di marca viola, nella ripresa la squadra di Conte alza i ritmi e fa la partita. Che si decide al 26', quando Gonzalo Rodriguez ferma Llorente al limite dell'area, si becca il rosso per seconda ammonizione e Pirlo castiga Neto.

LA PARTITA

Mai dare per morta la Juve. Anche se stanca e con tante assenze, la squadra di Conte ha disputato una partita non bella, ma intelligente, strategicamente fenomenale. Ha fatto sfogare la Fiorentina e poi si è insinuata nelle sue certezze, punendola con un colpo secco, di quelli che non lasciano respiro. E' la conferma che i bianconeri, pur mettendo lo scudetto sull'altare degli obiettivi da perseguire a tutti i costi, non snobbano affatto questa Europa League, soprattutto se messi all'angolo. Lo ha capito, anche se un po' tardi, la squadra viola, che rispetto a Torino non è riuscita a capitalizzare quanto di buono fatto nei primi minuti e alla fine ha visto andare in frantumi il suo sogno.

Eppure il primo tempo è stato ben diverso da tutti quelli visti finora tra Juve e Fiorentina. Non sono i bianconeri a fare il gioco, schiacciando la squadra di Montella nella sua metà campo, ma il contrario. Le occasioni fioccano e la prima arriva già al 3', quando Gomez prova a concretizzare un contropiede viola, ma calcia fuori di poco. I padroni di casa sono aggressivi, anche se Pirlo e compagni crescono poco a poco, trascinati da quella forza della natura che è Tevez. Tutti i compagni lo cercano, ma l'argentino non è preciso al tiro in almeno un paio di occasioni. L'arbitro Webb è protagonista in negativo, quando prima si dimentica di ammonire Pizarro per un fallo di mano chiaramente volontario da terra e poi quando fischia un fuorigioco a Pogba, che invece era in linea, anche su un colpo di testa ben parato da Neto. La Fiorentina un po' si spaventa, ma portano la sua firma altre due palle-gol che fanno sussultare i tifo di casa: la prima è un rasoterra di Pizarro, che sfiora davvero il palo, la seconda è di Ilicic, che si ritrova il pallone tra i piedi dopo un regalo juventino, ma calcia alle stelle davanti a Buffon. E' l'ultimo squillo di 45 minuti intensi, tesi e combattuti.

Col passare dei minuti, però, si capisce che la Juve un po' remissiva è tutta una tattica di Conte. Un po' per sorprendere gli avversari, un po' per risparmiare le poche energie rimaste. La Fiorentina perde Pizarro per infortunio a inizio ripresa e dopo una punizione pericolosa di Borja Valero e un gran destro di Cuadrado, è la Vecchia Signora a prendere le redini del match. Vidal, Pogba e Tevez sprecano tre belle opportunità, ma si vede che i viola non ne hanno più. Fino a metà secondo tempo, quando si decide la sfida. Gonzalo Rodriguez, fino a quel momento perfetto, è costretto a un fallo dal limite per fermare l'ottimo controllo di Llorente. E' la posizione perfetta per un maestro come Pirlo, che rispetto a Genova, quando aveva puntato sulla precisione, stavolta fa partire un destro missilistico che si infila sotto l'incrocio. Mancano ancora venti minuti, ma si capisce subito che la Fiorentina ha alzato bandiera bianca. Anzi, le va ancora bene che Neto resti in partita, bloccando prima Llorente e poi Lichtsteiner, mentre Vidal si mangia un gol già fatto. Ma la festa è al sicuro e a farla è ancora la Juve, che in un colpo solo ha superato il turno e ha vendicato la bruciante sconfitta dell'andata in campionato nel momento più importante.



LE PAGELLE

Gonzalo Rodriguez 4,5 Impeccabile per un'ora, commette l'errore fatale che costa alla sua squadra partita e quarti di finale

Cuadrado 6 Costretto a tenere i freni tirati, perde tutto il suo potenziale offensivo e alla lunga si sente

Ilicic 5 Un destro alle stelle che poteva chiudere il confronto e il rimpianto dell'assenza di Rossi

Pirlo 8 Paganini non ripete, Pirlo sì. Un altro capolavoro su punizione che vale più di una semplice vittoria

Tevez 8 Quando manca si sente, eccome. A Firenze non è mancato e ha preso per mano la Juve

Llorente 6,5 Solito lavoro di sponda, brutto ma prezioso. Fondamentale nel regalare a Pirlo l'occasione del gol

IL TABELLINO

FIORENTINA-JUVENTUS 0-1

Fiorentina (4-1-3-2): Neto 7; Tomovic 5, Gonzalo Rodriguez 4,5, Savic 5,5, Cuadrado 6; Pizarro 6 (3' st Ambrosini 5,5); Aquilani 6, Borja Valero 5,5, Vargas 5,5; Gomez 6 (19' st Matri 5), Ilicic 5 (27' st Roncaglia 5,5). A disp.: Rosati, Pasqual, Joaquin, Bakic. All.Montella 5,5.

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 6,5, Bonucci 6, Chiellini 6; Isla 6 (31' st Lichtsteiner 6), Vidal 6, Pirlo 8, Pogba 6,5, Asamoah 6; Tevez 8, Llorente 6,5 (42' st Osvaldo sv). A disp.: Storari, Padoin, Vucinic, Mattiello, Romagna. All.Conte 7.

Arbitro: Webb (Inghilterra)

Marcatori: 26' st Pirlo

Ammoniti: Cuadrado, Neto (F), Vidal, Tevez (J)

Espulsi: Rodriguez (F) per doppio giallo