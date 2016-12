Europa League: la Fiorentina in scioltezza, 3-1 

12:22 - Con tre gol la Fiorentina ha ipotecato il passaggio agli ottavi d'Europa League: Esbjerg battuto 3-1 a domicilio. In Danimarca gli uomini di Montella non hanno avuto problemi con Matri che ha sbloccato il match all'8', poi Ilicic (15') e Aquilani su rigore (36') hanno solo arrontondato il punteggio e messo la qualificazione in cassaforte. Nel mezzo il pareggio lampo dei danesi con Pusic. Per Mario Gomez 35 minuti di rodaggio.

LA PARTITA

Così doveva fare e così ha fatto la Fiorentina: tutto secondo i piani della vigilia di Montella, dal risultato ai 35 minuti in campo di Mario Gomez. In Danimarca i viola hanno ipotecato il passaggio agli ottavi e una più che probabile doppia sfida con la Juventus (vittoriosa 2-0 contro il Trabzonspor).

Sotto il diluvio, non poteva essere altrimenti alla Blue Water Arena, si è visto il netto divario tra le formazioni sia tecnico, sia fisico visto che i danesi non giocano dall'8 dicembre causa pausa campionato. Ci sono voluti 45 minuti per chiudere il discorso nonostante alcune amnesie di troppo della difesa composta per l'occasione da Roncaglia, Compper, Savic e Pasqual. Matri ha trovato il suo terzo gol da quando è a Firenze con una spettacolare giocata: aggancio con la punta del piede, controllo, occhiata al portiere e palla in fondo alla rete. Poi al 15' il sigillo di Ilicic che ha reso inutile il momentaneo pareggio lampo di Pusic. L'attaccante austriaco, guarda caso, ha sfruttato una disattenzione della retroguardia per provare a rimettere in discussione una sfida già chiusa al momento dei sorteggi. Così la Viola ha amministrato la partita, delle volte con troppa sufficienza, ma ha compiuto la missione senza sprecare neanche tante energie. Discorso chiuso già al 36 da Aquilani. Dal dischetto il centrocampista non ha sbagliato e ha tirato giù il sipario sulla doppia sfida. Nella ripresa poche, pochissime emozioni. Secondo tempo utile con il freno a mano tirato utile per Mario Gomez che deve riprendere confidenza dopo l'infortunio. Due palle buone per lui e due pericoli per i danesi. E' in crescendo, magari è presto per vederlo titolare, ma fra una settimana si candida per un posto dal 1' proprio contro i danesi.

Con tre gol in trasferta e due di vantaggio il ritorno sarà solo una formalità per la Viola. Il pensiero è già al campionato dove lunedì c'è l'insidiosa trasferta di Parma.



LE PAGELLE

Matri 6,5 - Il gol vale tanto per il morale personale e per convincere Montella a puntare ancora su di lui. Ora con il rientro di Mario Gomez il suo posto è ancora più in discussione. I suoi 55 minuti sono buoni, è vivace sul fronto d'attacco e trova bene i compagni.

Borja Valero 6,5 - Rientra e la qualità del gioco si impenna esponenzialmente. Con la palla fa sempre la cosa giusta e dona ai compagni tranquillità.

Mario Gomez 6 - Dai 23' contro l'Inter ai 35' odierni. Il suo reinserimento dopo l'infortunio procede bene secondo le tappe prestabilite dallo staff medico e Montella. La ciliegina sulla torta sarebbe il gol: dopo un minuto il suo ingresso spaventa il portiere avversario con un bel tiro, un altro segnale della buona condizione fisica e mentale.



IL TABELLINO

ESBJERG-FIORENTINA 1-3

Esbjerg (4-2-3-1): Dúbravka 5,5; P. Ankersen 5, Drobo-Ampem 4,5, Knudsen 5, Jakobsen 5; Lekven 5 (27' st Rasmussen 5), J. Ankersen 5; Andreasen 5 (37' st Bergvold sv), Fellah 5, Lyng 5; Pušic 6. A disp.: Højbjerg, J. Andersen, Lucena, Van Buren, Bakenga. All.: Niels Frederiksen 5.

Fiorentina (4-3-3): Neto 6; Roncaglia 6, Compper 6, Savic 6, Pasqual 6; Aquilani 6,5 (31 st Pizarro sv), Fernández 6 (20' st Bakic 6), Borja Valero 6,5; Ilicic 6, Matri 6,5 (10' st Gomez 6), Ryder Matos 6. A disp.: Rosati, Tomovic, Joaquín, Ambrosini. All.: Montella 6,5

Arbitro: Karasev

Marcatori: 9' Matri (F), 10' Pusic (E), 15' Ilicic (F), 37' rig. Aquilani (F)

Ammoniti: Pasqual, Ilicic (F), Jacobsen, Drobo-Ampem (E)

Espulsi: -