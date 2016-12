Europa League: l'Inter vola in Islanda, il Torino in Croazia

10:25 - Come previsto nessun insidia per Inter e Torino nei playoff di Europa League. I nerazzurri sono stati accoppiati allo Stjarnan e l'unica nota negativa per gli uomini di Mazzarri è il lungo viaggio in Islanda per l'andata. Nessun problema, invece, per i granata che voleranno in Croazia e affronteranno lo Rnk Spalato: il ritorno sarà all'Olimpico. Le gare d'andata sono in programma gioved' 21 agosto, mentre il ritorno si giocherà sette giorni dopo.

IL SORTEGGIO

