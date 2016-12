Europa League, l'Inter sbrana lo Stjarnan: finisce 6-0

13:34 - L'Inter non sbaglia, anzi esagera. Davanti ai 40mila spettatori di San Siro, i nerazzuri sbranano letteralmente lo Stjarnan e conquistano a pieno titolo l'Europa League. Parte subito fortissimo la squadra di Mazzarri che al 28' passa con Kovacic. E' sempre il croato a raddoppiare cinque minuti dopo. La ripresa si apre con la rete di Osvaldo. Poi ancora Kovacic (autore di una tripletta) e infine una doppietta di Icardi per il 6-0 finale.

LA PARTITA

Dopo il 3-0 conquistato in terra islandese, in molti (se non tutti) avevano parlato di passeggiata di salute o di allenamento. Tutti facilissimi profeti visto che sul perfetto manto erboso del Meazza di Milano, l'Inter vola spiegando le ali verso l'Europa, quella che era mancata, e anche tanto, lo scorso anno.

Lo Stjarnan dura 28 minuti, quelli che servono a uno scatenatissimo Kovacic per gonfiare la rete e far esplodere lo stadio. Ma prima, senza molta fortuna e con la voglia di un ragazzino, ci aveva provato senza sosta un ispirato Osvaldo. Per l'italo-argentino il bottino si era chiuso con una misera traversa.

I nerazzurri, si diceva... eccoli sempre col pallone tra i piedi. Quel pallone che gli islandesi non hanno mai visto (poche le volte che si sono fatti vedere dalle parti di Carrizo). Ma il match si chiude praticamente sul secondo gol del croato che si sblocca, e nel modo migliore, mostrando coraggio e tantissima classe. Un faro che Mazzarri farà bene a tenere sempre ben acceso.

La ripresa è ancora un monologo interista. La terza rete è merito di Osvaldo che corre davvero come non mai e spazia impadronendosi dell'attacco. L'ex Southampton si trova a meraviglia con Icardi. E' proprio quest'ultimo che nel finale si sostituisce a Kovacic e firma una doppietta che fa urlare San Siro tutta.

L'Inter spegne il match sul 6-0 e spaventa le concorrenti in Europa. Questa Inter, nonostante il dilettantismo degli avversari, ha mostrato quel "quid" che accende una luce nuova, anche in campionato.

LE PAGELLE

Kovacic 7,5 Contro una squadra di livello più alto, avrebbe meritato un voto in più. Lo Stjarnan è poca cosa, vero, ma il croato è in forma. Dovesse mantenersi in questo stato di grazie, sarebbero dolori per tutti.

Osvaldo 7 Si impegna, corre, si fa vedere e cerca il gol. Buonissima la sua partita. Buono lo stato di forma. E se la "testa" gira come deve è un'arma letale.

Icardi 7 Una conferma. L'argentino è l'uomo forte di questa Inter sempre più mazzarriana. Ottima l'intesa con Osvaldo.

Stjarnan 6 Diamo un voto, alla fine, anche a tutta la squadra islandese. Un voto che è di stima perché almeno ci hanno provato. L'Inter era una parte troppo difficile da scalare.



IL TABELLINO

INTER-STJARNAN 6-0

Inter (3-5-1-1): Carrizo 6; Andreolli 6, Ranocchia 6, Juan Jesus 6,5; D'Ambrosio 6, Hernanes 6 (21' st Jonathan 6.5), M'Vila 6, Obi 6 (13' st Kuzmanovic 6), Nagatomo 6.5; Kovacic 7.5 (8'st Icardi 7); Osvaldo 7. A disp.: Handanovic, Vidic, Guarin, Bonazzoli. All: Mazzarri 6,5

Stjarnan (4-2-3-): Jonsson 5; Vemmelund 4,5, Rauschenberg 5, D.Laxdal 5, Arnason 5; A.Johannsson 5 (20' st Runarsson 5), Toft 5,5; Bjorgvinsson 4,5, Punyed 5, Finsen 5 (18' st Aegisson 5); Gunnarson 5 (14' st G.Johannsson 5). A disp.: Johannesson, Blondal, Barddal, Ottesen. All: Sigmundsson 4,5.

Arbitro: Lechner

Marcatori: 28', 33' e 6' st Kovacic; 1' st Osvaldo, 24' e 35' st Icardi

Ammoniti: Rauschenberg (S), Nagatomo (I)